Главное достижение независимой Украины. Колонка Руслана Мармазова

(Напоминаем, предлагаемая читателям статья — авторская колонка. Мнение уважаемого колумниста является его личной точкой зрения. Позиция автора может не совпадать с позицией редакции).

На Украине нынче празднично. Шутка ли — отмечается 30-летие независимости! Причем со всеми доступными Киеву атрибутами пафоса, наподобие постановки в разных точках страны самых высоких в ее истории флагштоков, гопака в исполнении парашютистов и выкладывания гигантских знамен тортиками.

Между прочим, срок не такой и маленький. Немногим меньше половины того, что было отведено СССР. Другое дело, что масштабы несоизмеримы, перечень событий и достижений отличается, как танк от палки-копалки.

Понятное дело, что по случаю 30-летия киевские официальные лица пытаются на полном серьезе говорить о невероятных достижениях Украины за отчетный период. И даже сами в это верят. Хотя не надо быть большим скептиком, чтобы понять: нынешняя территория — бледная тень, обмылок самой себя времен УССР. Одна из самых передовых республик Советского Союза, строившая космические корабли, превратилась в дешевого донора природных и людских ресурсов.

Начни мы перечислять отрасли, исчезнувшие с деловой карты Украины, прикидывать показатели уровня жизни ее изрядно поредевшего населения, да и к прочим объективным показателям присматриваться, грустная выйдет картина, душераздирающая. А в честь круглой даты принято ведь о достижениях говорить, верно?

Федеральное агентство новостей /

Ваш автор, наблюдающий за Украиной пристально и, чего уж греха таить, придирчиво, главное достижение времен независимости нашел легко и непринужденно. Уверен, и вы его знаете. Может быть, не выделяли просто для себя, но натыкались наверняка.

Украину стали узнавать за рубежом. Даже иной раз понимать, что она в чем-то отличается от России. И в значительной степени случилось это благодаря кинематографу.

Чаще всего, правда, Украина в западных кинолентах — это антуражная страна, находящаяся «где-то там», в которой произошло нечто из ряда вон. Обычно — неприятное, страшное. Не обязательно реальная война в Донбассе или Чернобыль, которые, впрочем, тоже фигурируют в многочисленных для такой не раскрученной еще недавно страны сюжетах.

Далеко не всегда Украина в кино несет на себе фундаментальную смысловую нагрузку. Мол, это такое уникальное место, где некий поворот сценарной линии только лишь и мог произойти. Чаще мы имеем дело с мелькнувшей фразой, одним словом, точкой на карте, пришедшейся, почему-то, кстати.

Скажем, у Стивена Спилберга планетарный кошмар в его «Войне миров» начинается с Украины. Казалось бы, можно же обсыпать «камни с неба» в Уганде, Индонезии, да хотя бы и в Швейцарии или Саудовской Аравии даже, но выбор сделан в пользу Украины. Во-первых, это не прямо близко к центрам мировой цивилизации, но и не далеко. Во-вторых, фильм снят в 2005 году. Майдан в первой своей модификации, не сходивший несколько месяцев с мировых экранов, достаточно разогрел повестку, чтобы ее захотелось использовать и в игровом кино.

Не знаю, сам ли Спилберг обозначил место, где стартовал его локальный, на один киносеанс, апокалипсис. Да это и не важно — команда-то у него сильная и тонко чувствующая настроения аудитории, конъюнктуру. Украина 2005 года — это же то, что нужно. Там заваривалось что-то непонятное, небывалое, небезопасное, пугающее. Ровно как и в «Войне миров».

Однако куда как более продвинутый эпизод имеется во второй части «двустволки» из саги о мальчике-волшебнике — «Гарри Поттер и дары смерти». Там хранилища волшебного банка «Гринготтс» охраняет украинский железнобрюхий дракон. Он же — украинский сталебрюх, бронебрюх и так далее — на вкус переводчика.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы вы понимали, это самая крупная драконья порода, которая водится в придуманном Джоан Роулинг мире Гарри Поттера. Шесть тонн огнедышащая тварь весит, летает медленно, но уверенно. Это мы об украинском драконе, разумеется…

Примечательно, что, расселяя драконов по планете, Роулинг выбирала им достаточно любопытные ареалы обитания. Не на краю Ойкумены, отнюдь нет. Но и не на перекрестках главных мировых магистралей. Причем, мест таких десяток (или дюжина, по прикидкам некоторых специалистов), не более. Новая Зеландия, Швеция и Норвегия, Венгрия и Румыния, Китай… И Украина, да. Территории выбраны с репутацией, что называется.

Причем, Украина вполне уже вписывается в этот перечень, где совсем недавно ей места не нашлось бы точно. А почему? Говорю же — репутация! В меру таинственная, способная на внезапности и лютая даже земля, где, кто его знает, что за твари могут водиться. Главное же, что к 2011 году, когда фильм вышел на экраны, уже не было особой нужды объяснять публике, что такое Украина. Это 10 лет тому было, между прочим.

Нет, в подробностях об Украине — как мало кто чего знал, так мало кто чего и знает. Но название вполне впечатано — майданными же приключениями, разумеется, — в информационную сферу планеты. Вплоть до драконов!

А вот забавные брызги украинского дискурса на эпохальном полотне «Доктор Хаус». В одной из многих десятков серий, датированной 2012 годом, главный герой фиктивно женится на украинской медсестре Доминике Петровой (удивительно распространенное на Украине сочетание имени и фамилии), чтобы помочь той с видом на жительство в США.

Не суть важно зачем, но руководитель отделения диагностической медицины Грегори Хаус вешает на стенку портрет Тараса Шевченко, рассматривает его, сообщая Доминике Петровой, мол, бабушка у нее была секси, горячая штучка. Медсестра поправляет — дескать, это не бабушка, а великий украинский поэт… Смешно, верно?

Примерно как в старом анекдоте о российском туристе в былом Львове, который выбирает на сувенирных развалах статуэтку и спрашивает продавца, сколько стоит эта киця?

«Цэ нэ киця, — отвечает угрюмый, мрачного вида торговец. — Цэ Тарас Грыгоровыч Шевченко».

Но хохмы — это ладно. Обратите внимание, в американском сериале спокойно, без специальных пояснений, фигурирует украинская атрибутика. Предполагается, что аудитория знает, о ком и о чем речь.

Это вам не капитан Иван Данко — Арнольд Шварцнеггер в «Красной жаре» 1988 года, который учил английский во время службы в армии в Киеве. Киев тогда был просто одним из советских городов, как Ташкент или Вильнюс. И даже не Владимир Кличко на заднем плане «Одиннадцати друзей Оушена» 2001 года. Для зрителей не суть важно, какую страну представлял боксер…

pixabay.com / David_Peterson

Украинские реалии сегодня стали обыденностью мирового кино. Констатируем это.

Обыденностью, правда, специфической. С подкладкой то ли фантастически опасной, то ли комичной, то ли вовсе не такой, какой хотелось бы видеть все это официальному Киеву. В последнем случае речь о знаменитом сериале «Элементарно», где, по мнению героев повествования, украинцы имитируют жертв «русской агрессии» и вообще те еще фрукты.

Но это все так — оценочные вещи, не самые важные. Главное же — достижение из числа несомненных. Украина мелькает на экране. Это факт.

Сейчас, правда, интерес слегка поутих. Понять западную общественность можно. Броское и внезапное вызывает интерес, а нудное и нелепое — не очень. К тому же не случилось как-то качественного перехода от дерзких деклараций к чему-то материальному, допустим, к успехам страны в экономике.

Как знать, может быть и поэтому тоже образ Украины опять становится невыразительным и расплывчатым. Ее даже и спутать опять могут, причем, что объяснимо, но болезненно для Киева, с Россией.

На днях в Одессу на фестиваль приехал американо-британский режиссер Терри Гиллиам, который снял ленты «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм» и еще гору других популярных фильмов. Понятно, звезда! Носились с ним как с писаной торбой, приз специальный за вклад в мировое кино выдали. А Гиллиам возьми и поблагодари с Потемкинской лестницы Одессу вместе со всей Россией. Ведущих церемонии чуть кондратий не хватил. Режиссера тоже в больницу отправили.

А что такого? Перепутал немножко, бывает. Причем в Одессе — воплощении русской истории в архитектуре и характерах — сделать это немудрено. Да и потом, Украине-то всего 30 лет — не все еще успели разобраться, запомнить, выучить.