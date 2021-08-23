Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 18:08
18:06
Весь мир
Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц
18:06
Весь мир
Минобороны Алжира на фоне утечек Pegasus укрепит потенциал цифровой разведки
18:05
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Волгоградом
18:05
Шоу-бизнес
«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим
18:03
Общество
Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC
17:59
Общество
Водитель внедорожника разозлил жителей Крыма своим поведением вблизи Севастополя
17:57
Спорт
«Какую функцию они несут?»: Нурмагомедов раскритиковал присутствие ринг-герлз в MMA
17:56
Общество
Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений
17:54
Политика
Путин выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам с королем Иордании
17:53
Политика
«Это сознательная работа»: Шугалей о попытках Запада вбить клин между Россией и миром
Все новости

В США объяснили ловкий маневр Китая с переброской передовой военной техники в РФ
Армия
В США объяснили ловкий маневр Китая с переброской передовой военной техники в РФ
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 23 августа. Китай совсем не случайно принял решение перебросить на территорию России передовые виды своей военной техники.

К такому выводу пришел американский военный аналитик Питер Сучиу в публикации для издания 19FortyFive. Эксперт напомнил, что Пекин отправил в Россию современные боевые машины Type-96 для участия в «Танковом биатлоне» в рамках АрМИ-2021. Он напомнил, что Китай с 2015 года является постоянным участником данных соревнований, передает «ПолитРоссия».

Сучиу уверен, что регулярное присутствие китайских военных на подобных состязаниях на российской территории говорит об укреплении партнерских связей между КНР и Россией. Эксперт отметил, что Пекин любит использовать такие мероприятия для демонстрации возможностей своей новейшей боевой техники, в том числе военных самолетов различного назначения.

«Китай хочет продемонстрировать возможности и боевую готовность своих самолетов», — говорится в статье.

Известно, что в АрМИ-2021 будут задействованы истребители J-16, транспортные самолеты Y-20 и бомбардировщики H-6. Они смогут показать себя в деле. Эксперт из США объяснил, что такой ловкий маневр откроет Китаю двери международных экспортных рынков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021. Отмечается, что 23 августа российский лидер также отдал команду на закладку новых боевых кораблей для ВМФ РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В США объяснили ловкий маневр Китая с переброской передовой военной техники в РФ
россия китай военная техника
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru