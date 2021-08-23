В США объяснили ловкий маневр Китая с переброской передовой военной техники в РФ

Вашингтон, 23 августа. Китай совсем не случайно принял решение перебросить на территорию России передовые виды своей военной техники.

К такому выводу пришел американский военный аналитик Питер Сучиу в публикации для издания 19FortyFive. Эксперт напомнил, что Пекин отправил в Россию современные боевые машины Type-96 для участия в «Танковом биатлоне» в рамках АрМИ-2021. Он напомнил, что Китай с 2015 года является постоянным участником данных соревнований, передает «ПолитРоссия».

Сучиу уверен, что регулярное присутствие китайских военных на подобных состязаниях на российской территории говорит об укреплении партнерских связей между КНР и Россией. Эксперт отметил, что Пекин любит использовать такие мероприятия для демонстрации возможностей своей новейшей боевой техники, в том числе военных самолетов различного назначения.

«Китай хочет продемонстрировать возможности и боевую готовность своих самолетов», — говорится в статье.

Известно, что в АрМИ-2021 будут задействованы истребители J-16, транспортные самолеты Y-20 и бомбардировщики H-6. Они смогут показать себя в деле. Эксперт из США объяснил, что такой ловкий маневр откроет Китаю двери международных экспортных рынков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия форума «Армия-2021» и Армейских международных игр — 2021. Отмечается, что 23 августа российский лидер также отдал команду на закладку новых боевых кораблей для ВМФ РФ.