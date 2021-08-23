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Представитель МакSим подтвердила ФАН значительную потерю веса певицы после комы

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:47
Шоу-бизнес
Представитель МакSим подтвердила ФАН значительную потерю веса певицы после комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 23 августа. Изрядно похудевшая известная певица МакSим (Марина Максимова) заново учится ходить. Информацию об этом неохотно прокомментировала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

В беседе с корреспондентом ФАН представитель звезды не стала комментировать видео, которое распространилось в Сети. На видео исхудавшая артистка аккуратно ходит вместе с медицинскими работниками. Под публикацией отмечается, что после долгого нахождения в состоянии комы артистка заново учится ходить.

Богушевская проигнорировала вопросы о видео, однако подтвердила, что артистка заметно сбросила в весе, но при этом не стала сообщать, сколько сейчас весит артистка.

«Я могу сказать, что, конечно, после комы, потеря веса значительная. Но не буду вдаваться в конкретные цифры. Марина постепенно восстанавливается, занимается дыхательной гимнастикой, без сильных физических нагрузок», — отметила пиар-менеджер в эксклюзивном интервью.

Ранее о внешних изменениях певицы рассказал волонтер Леонид, который ухаживал за звездой после ее выхода из состояния комы. Он отметил, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» заметно похудела.

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Все новости / Шоу-бизнес / Представитель МакSим подтвердила ФАН значительную потерю веса певицы после комы
здоровье макsим Богушевская
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