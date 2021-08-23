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Точка на карте. Республика Карелия
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Новый выпуск «Точки на карте» посвящен краю озер Карелии.

Республика Карелия богата водоемами. На каждое озеро приходится по одной семье, живущей в регионе. «Ламбушками» здесь называют маленькие озера. А самое крупное — Ладожское. На озере расположен архипелаг из 600 островов. Самый популярный среди туристов остров Валаам. Здесь находится более 100 монашеств.

В Карелию можно добраться на ретропоезде. Он создает антураж и погружает в атмосферу начала XX века.

Какие интересные места можно посетить в Карелии и почему стоит ехать — расскажем в новом выпуска передачи «Точка на карте».

 

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