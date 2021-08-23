Пострадавшие от конфликта в Тыграе египетские компании подали в суд на Эфиопию

Каир, 23 августа. Египетские компании запустили международный судебный процесс против Эфиопии за разрушение промышленной зоны в регионе Тыграй, где не прекращается вооруженный конфликт между федеральными войсками африканской страны и сепаратистами.

«Заводы понесли убытки в размере около 40 миллионов долларов, поэтому инвесторы решили обратиться в международный арбитраж, чтобы заявить о своих правах», — разъяснил глава египетской промышленной зоны в эфиопском Тыграе.

По его словам, пострадавшие от вооруженного конфликта компании хотят возмещения ущерба. Однако переговоры с посольством Аддис-Абебы в Каире и властями Эфиопии, которые продолжались в течение шести месяцев с начала 2021, не поспособствовали разрешению ситуации.

Египетские инвесторы прибегли к международному суду в связи с невозможностью достичь мирного соглашения, которое защитит и компенсирует убытки заводов. Однако боевые действия между сепаратистами и национальной армией Эфиопии в Тыграе спровоцировали миграционный кризис.

Люди массово бегут в соседние регионы и за пределы страны, а оставшиеся страдают от дефицита продуктов и товаров первой необходимости. Согласно оценкам ООН, более пяти миллионов человек, проживающих в Тыграе, недоедают. Около 70% населения нуждаются в экстренной гуманитарной помощи.