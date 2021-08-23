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Власти Финляндии продлили ограничение на въезд для российских туристов

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:50
Общество
Власти Финляндии продлили ограничение на въезд для российских туристов
pixabay.com

Хельсинки, 23 августа. Власти Финляндии продлили ограничительные меры, которые касаются въезда в страну для туристов из России.

Решение приняли на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры продлили до 19 сентября этого года. Об этом говорится на портале правительства страны.

Власти Греции ранее обновили правила въезда на территорию государства для российских путешественников. Все граждане старше 12 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, должны будут сдать ПЦР-тест на наличие инфекции в аэропорту прибытия.

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