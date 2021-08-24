Сыграл миротворца: Шугалей о том, почему именно Байден вывел войска из Афганистана

Президент Джо Байден сыграл на свой имидж, решив вывести американские войска из Афганистана, считает российский ученый-социолог Максим Шугалей. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом ФАН.

Двадцатилетнее пребывание и почти триллион потраченных долларов не помогли США установить порядок в раздираемом хаосом Афганистане. Результат всем известен — вот уже неделю страна находится во власти «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) после демонстративного побега оттуда американских военных. И этому есть свое объяснение, отмечает российский ученый.

«Иосиф Сталин сказал хорошую фразу: «У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество». Соединенные Штаты — тоже страна неоднородная. И каждый президент, каждая сила все-таки думает о своем имидже и своем продвижении. И здесь надо понимать, что Байден сыграл такого миротворца», — утверждает Максим Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Конечно, новый лидер американской нации прекрасно видел и понимал, что многолетняя проблема ни к чему не ведет, а вся ответственность за потраченные годы и деньги лежит на предыдущих президентах. Он сделал весьма популистский шаг — закончил ненужную Америке войну.

«Все будут говорить о том, что столько лет были [в Афганистане], ничего не добились, но и он не был президентом. А он [Байден] все это закончил. Поэтому он думал не о солдатах, не о жителях Афганистана, у которых сейчас большие проблемы, а думал о себе в первую очередь. Он добился своей цели, он — миротворец», — резюмирует собеседник агентства.

Ранее стало известно, что британцев восхитило заявление президента России Владимира Путина об Афганистане. Глава государства считает необходимым найти пути для диалога с новым руководством ближневосточной страны, что вызвало отклик у жителей Великобритании.

1 Организация запрещена на территории РФ.