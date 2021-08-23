Презентован образец первого бюджетного компьютера на базе российского процессора

Москва, 23 августа. Процессор «Эльбрус-2С3» лег в основу первого российского недорогого компьютера.

Прототип доступного персонального компьютера с процессором «Эльбрус-2С3» продемонстрировали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит сейчас в Подмосковье. Об этом пишет 3DNews.

ПК был разработан учеными из ПАО «ИНЭУМ имени И.С. Брука» концерна «Автоматика». Данное подразделение включено в состав государственной корпорации «Ростех». Как заявляют представители института, персональный компьютер подпадает под недорогой ценовой сегмент.

Технические характеристики компьютера следующие: в основе лежит двухъядерный процессор, тактовая частота которого равняется 2 ГГц. В образец встроены блоки для кодирования и декодирования видео, а также графический контроллер с функцией 3D-ускорения. Помимо этого, система поддерживает интерфейс OpenGL. По словам исследователей, ПК может передавать изображение на три монитора при работе с разрешением до 4К.

Предполагается, что в «Эльбрусе» заинтересуются большие госкомпании, а также представители бизнеса, ищущие хорошо защищенную IT-инфраструктуру.

Инженер научно-производственного объединения «Техника-Сервис» Игорь Соловьев убежден, что российские ноутбуки промышленного типа, которые работают на «Эльбрусе», могут легко конкурировать по показателям с девайсами, оборудованными процессорами Intel.