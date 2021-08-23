Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 18:07
18:06
Весь мир
Правоохранители Нигерии изъяли больше 2,5 тонн наркотических веществ за последний месяц
18:06
Весь мир
Минобороны Алжира на фоне утечек Pegasus укрепит потенциал цифровой разведки
18:05
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Волгоградом
18:05
Шоу-бизнес
«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим
18:03
Общество
Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC
17:59
Общество
Водитель внедорожника разозлил жителей Крыма своим поведением вблизи Севастополя
17:57
Спорт
«Какую функцию они несут?»: Нурмагомедов раскритиковал присутствие ринг-герлз в MMA
17:56
Общество
Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений
17:54
Политика
Путин выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам с королем Иордании
17:53
Политика
«Это сознательная работа»: Шугалей о попытках Запада вбить клин между Россией и миром
Все новости

Презентован образец первого бюджетного компьютера на базе российского процессора

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:40
Общество
Презентован образец первого бюджетного компьютера на базе российского процессора
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 23 августа. Процессор «Эльбрус-2С3» лег в основу первого российского недорогого компьютера.

Прототип доступного персонального компьютера с процессором «Эльбрус-2С3» продемонстрировали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит сейчас в Подмосковье. Об этом пишет 3DNews.

ПК был разработан учеными из ПАО «ИНЭУМ имени И.С. Брука» концерна «Автоматика». Данное подразделение включено в состав государственной корпорации «Ростех». Как заявляют представители института, персональный компьютер подпадает под недорогой ценовой сегмент.

Технические характеристики компьютера следующие: в основе лежит двухъядерный процессор, тактовая частота которого равняется 2 ГГц. В образец встроены блоки для кодирования и декодирования видео, а также графический контроллер с функцией 3D-ускорения. Помимо этого, система поддерживает интерфейс OpenGL. По словам исследователей, ПК может передавать изображение на три монитора при работе с разрешением до 4К.

Предполагается, что в «Эльбрусе» заинтересуются большие госкомпании, а также представители бизнеса, ищущие хорошо защищенную IT-инфраструктуру.

Инженер научно-производственного объединения «Техника-Сервис» Игорь Соловьев убежден, что российские ноутбуки промышленного типа, которые работают на «Эльбрусе», могут легко конкурировать по показателям с девайсами, оборудованными процессорами Intel.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Презентован образец первого бюджетного компьютера на базе российского процессора
ростех армия-2021 Эльбрус-2С3 персональный компьютер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru