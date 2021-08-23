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Вернувшийся в ЦСКА Майк Джеймс не будет тренироваться с командой

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:35
Спорт
Вернувшийся в ЦСКА Майк Джеймс не будет тренироваться с командой
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Москва, 23 августа. Американский разыгрывающий Майк Джеймс, который в ходе сезона-2020/2021 покинул расположение ЦСКА, вернулся в московский клуб.

Руководство столичного клуба и игрок в настоящее время не пришли к консенсусу по условиям расторжения контракта, поэтому Майк Джеймс будет находиться в расположении клуба, но тренировочный процесс у баскетболиста будет проходить в индивидуальном порядке.

«Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой», — говорится в заявлении армейцев.

Джеймс в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Бруклин Нетс», набирая в среднем 7,7 очка и 4,2 передачи. Американец по-прежнему связан контрактными обязательствами с московским ЦСКА. В сезоне-2020/2021 ЦСКА под руководством греческого специалиста Димитриса Итудиса занял четвертое место в Евролиге.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий ЦСКА Дэниэл Хэкетт может продолжить карьеру в сербском «Партизане».

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цска баскетбол майк джеймс
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