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Проверенный в Сирии комплекс разведки и управления «Стрелец» показан на «Армии-2021»
Политика
Проверенный в Сирии комплекс разведки и управления «Стрелец» показан на «Армии-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» позволяет решать на поле боя все информационные задачи, он надежно зарекомендовал себя в самых суровых условиях эксплуатации. Об этом ФАН рассказал его конструктор, заместитель генерального директора компании «Радиоавионика» Александр Каплин.

Современный бой невозможен без применения всевозможных радиоэлектронных средств. Получение оперативных разведданных, целеуказание, связь — все это радикально облегчает командиру подразделения выполнить боевую задачу и сохранить жизни солдат. Именно эти факторы и стали причиной создания КРУС «Стрелец» — индивидуального мобильного компьютера, связывающего бойцов на уровнях вплоть до ротного.

Александр Каплин раскрыл некоторые детали работы своего детища, представленного на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

«Это изделие, которое предназначено для полного информационного обеспечения действий подразделения на низовом уровне. Причем речь идет не только о связи, но и о выработке команд управления, передаче информации, ее обработке, определении местоположения, высокоточного измерения координат цели, корректировке огня артиллерии, наведении авиации… То есть почти все информационные задачи, которые решаются на поле боя, сконцентрированы в этом едином изделии», — подчеркнул собеседник ФАН.

На «Армии-2021» вновь представлен комплекс разведки и управления «Стрелец»
Федеральное агентство новостей  / Альгис Микульскис

По словам разработчика, к настоящему моменту комплекс «Стрелец» уже достаточно распространен в войсках, поступая прежде всего тем армейским специалистам, чье главное оружие — это информация. А главная его особенность в том, что вся «периферия» этого мобильного компьютера распределена по разгрузочному жилету бойца.

Сейчас полным ходом идут испытания модернизированного комплекса, носящего название «Стрелец-М». Так, по данным из открытых источников, с его непосредственным участием в Сирии были выполнены задачи по наведению тактических ударных БПЛА «Иноходец» на объекты террористов. Все цели при этом были уничтожены.

Ранее в ФМБА предложили измерять эмоциональный фон в армии «психологическим термометром».

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Все новости / Политика / Проверенный в Сирии комплекс разведки и управления «Стрелец» показан на «Армии-2021»
разведка связь стрелец армия-2021 александр каплин
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