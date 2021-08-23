Члены движения «Энергия жизни» объяснили, почему в России мало доноров костного мозга

Санкт-Петербург, 23 августа. Нехватка доноров костного мозга — актуальная проблема, в том числе и для России. Причиной низкого числа доноров является отсутствие информации о процедуре.

Клетки костного мозга, необходимые для лечения опасных заболеваний, получают лишь 5% пациентов в России. Это обуславливается рядом факторов, в том числе нехваткой доноров. На пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», члены общественного движения «Энергия жизни» объяснили, почему россияне неохотно вступают в донорский регистр.

«В России это не распространено, мало информации. Но мы стараемся на каждом шагу рассказывать о проблеме», — утверждает куратор движения в городе Миасс Анастасия Набокина.

Набокина подчеркнула, что гражданам необходимо объяснить, как проходит процедура забора донорского материала. Как сообщается на сайте «Русфонда», пациенты могут сами выбрать, как пройдет процедура. При этом мнение о том, что у донора вырезаются органы — всего лишь миф. Части костного мозга берутся с помощью шприца. При этом все клетки со временем восстанавливаются.

Определенные трудности создают вопросы логистики. Так, в России существует 14 клиник, осуществляющих операции по пересадке костного мозга. Они, в частности, расположены в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Наконец, донорский материал должен подходить пациенту. Как утверждает куратор «Энергии жизни» в Ленинградской области Анна Астахова-Стрельникова, совпадения случаются один раз к 10 тысячам.

Донорство не несет опасности для здоровья человека. По словам почетного донора России Виктора Андронова, в медицинских учреждениях соблюдаются все установленные меры безопасности.