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Путин посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот»

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:45
Армия
Путин посетил центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот»
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 23 августа. Российский лидер Владимир Путин осмотрел учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный в парке «Патриот».

По имеющейся информации, президент сначала побывал в административно-учебном корпусе, а также осмотрел симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники. Путину также показали корпуса и комнаты, в которых живут курсанты.

Российский лидер пообщался с воспитанниками «Авангарда». Он поинтересовался, нравится ли им в центре и как они проводят там время. Школьники рассказали Путину, что они постоянно получают новые знания и участвуют в различных соревнованиях, поэтому свободного времени у них практически нет. Президент объяснил школьникам, насколько важна командная работа.

«Должна быть одна команда. И только общими, командными усилиями будем добиваться максимального результата. И у вас точно будет все получаться — и по этим военным дисциплинам, и по гражданским», — сообщил он.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2021» на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Он также отдал команду на закладку новых кораблей для ВМФ России.

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путин патриот армия-2021
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