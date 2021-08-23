Аналитики: нефть выходит из периода больших потерь

Конец прошлой недели ознаменовался серьезным снижением цены на черное золото. Аналитики ФБА «Экономика сегодня» отмечают период самых больших потерь стоимости сырья с весны 2020 года. Однако сегодня в ходе утренних торгов нефть укрепилась. Подробнее — в материале ФАН.

Положительная динамика

В прошедшую пятницу цена на нефть упала с отметки в 67 до уровня 65 долларов за баррель. Однако сегодня в ходе утренних торгов цена укрепилась и поднялась до отметки 67,40. По словам экспертов, этому способствовали новости из Китая, откуда и шло основное давление на нефть.

«Участники рынка опасались вспышки коронавируса. Власти Китая серьезно ограничили передвижение граждан на общественном транспорте, были закрыты порты, ограничено авиасообщение. Это серьезно сказалось на потреблении нефти. Однако сегодня поступили сообщения, что за последние сутки не выявлено ни одного случая заболевания. На этом фоне позиции нефти стали восстанавливаться», — отмечают специалисты.

Тем не менее ситуация с коронавирусом остается неопределенной. Сегодня стало известно, что Южная Корея и Вьетнам ужесточили ограничительные меры, помимо этого, непростая ситуация с коронавирусом и в США. Также на стоимости нефти отразилась статистика США, согласно которой число нефтяных буровых установок в стране увеличилось.

Федеральное агентство новостей /

«Америка продолжает наращивать добычу. Участники рынка опасаются, что в определенный момент может образоваться избыток. Но пока новости из Китая поддерживают цены на нефть. Дальше все будет зависеть от того, какие данные мы увидим на этой неделе о запасах нефти в США, поскольку автомобильный сезон в Штатах постепенно подходит к концу», — говорят аналитики.

Также на этой неделе состоится важнейшее событие для фондового, сырьевого, валютного рынков — конференция в Джексон Холле. Больше всего участники рынка ждут конкретики относительно сворачивания стимулирующей программы Федеральной резервной системы (ФРС) объемом 120 млрд долларов в месяц.

«Это будет означать, что столько денег в экономику уже поступать не будет, это снизит аппетит к риску у инвесторов и, естественно, это отразится на котировках нефти», — отмечают эксперты.

Сейчас же нефть остается в диапазонах от 65 до 68 долларов за баррель. Дальнейшую динамику на сырьевом рынке определят макроэкономическая статистика и ситуация с коронавирусом.

Давление на рубль

Пятницу рубль завершил незначительным снижением. Но к концу торговой сессии доллар немного уступил позиции и рубль укрепился до отметки 74,25. Сейчас рубль торгуется с небольшим повышением в районе отметки 74 рубля за доллар.

«В целом рубль себя чувствует достаточно стабильно», — говорят эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Также аналитики обращают внимание на ряд санкций, которые были введены США в отношении отдельных лиц и российских компаний из-за строительства «Северного потока-2» и санкций со стороны Великобритании из-за дела блогера Алексея Навального.

«Они носят очень точечный характер и никакого сильного влияния на экономику России не оказывают. Поэтому участники рынка на это особо никак не реагируют. Быть может это в дальнейшем как-то скажется на позиции рубля, но пока этого не происходит», — отмечают специалисты ФБА «Экономика сегодня».

Давление на рубль оказала общемировая динамика доллара, его укрепление. Однако, отечественную валюту поддерживает начавшийся налоговый период.

«Экспортеры будут продавать свою валютную выручку, покупать рубли. Это довольно серьезно поддержит отечественную валюту», — отмечают эксперты.

Кроме всего прочего, на котировку доллара к рублю может повлиять конференция в Джексон Холле. Но, как заверяют эксперты, в целом ситуация на валютном рынке максимально контролируется Центральным банком РФ. В итоге диапазон от 73 до 75 рублей за доллар выглядит сейчас наиболее актуальным, и в этих рамках рубль продолжит находиться.

До начала сентября курс доллара может подняться на пять рублей, а евро — на три рубля. Ранее такие прогнозы сделали опрошенные порталом Superjob.ru российские респонденты.