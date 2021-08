Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Кабула на фоне продолжающейся эвакуации

Кабул, 23 августа. В аэропорту афганской столицы вспыхнул крупный пожар. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся эвакуации иностранных дипломатов, специалистов и военных из Кабула. Официальных данных о причинах возгорания нет, однако местные источники заявляют, что пожар мог начаться на газовой станции.

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2