Крупный пожар вспыхнул в аэропорту Кабула на фоне продолжающейся эвакуации

Кабул, 23 августа. В аэропорту афганской столицы вспыхнул крупный пожар. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся эвакуации иностранных дипломатов, специалистов и военных из Кабула. Официальных данных о причинах возгорания нет, однако местные источники заявляют, что пожар мог начаться на газовой станции.

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations. pic.twitter.com/g8aGmVDbS2 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 23, 2021

Ситуация с безопасностью в аэропорту остается нестабильной, поскольку войска США и союзников работают над эвакуацией тысяч собственных граждан и беженцев из Кабула. За несколько часов до начала пожара американские и немецкие войска вступили в перестрелку с неизвестными нападавшими, в результате чего один афганский солдат был убит. По меньшей мере 20 человек погибли в аэропорту за последнюю неделю.

В настоящий момент воздушная гавань находится под контролем сил НАТО, которые покидают страну с мая текущего года. Ситуация критически осложнилась 15 августа, когда движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) без боя заняло Кабул, а президент Ашраф Гани бежал в Объединенные Арабские Эмираты, предположительно, со 169 миллионами долларов наличными. После этого к аэропорту потянулись тысячи гражданских лиц, намеренных во что бы то ни стало покинуть страну. Талибы, в свою очередь, не препятствуют процессу эвакуации.

Однако они заявляют, что вывоз американских военных должен быть завершен до начала сентября. Любую задержку радикалы будут рассматривать как «продолжение оккупации».

1 Организация запрещена на территории РФ.