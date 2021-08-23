Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с советником президента США по нацбезопасности

Москва, 23 августа. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Спикеры детально обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане. Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству в сфере безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе американских войск из Афганистана. По его словам, в Вашингтоне также рассуждали о возможности резкого увеличения военного контингента в арабской стране. Однако было принято противоположное решение.