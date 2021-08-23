Надводную беспилотную платформу «КиберБоат-330» показали участникам «Армии-2021»

Кубинка, 23 августа. Презентация надводной беспилотной платформы «КиберБоат-330» показали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Корреспондент ФАН опубликовал видео с новинкой.

Отмечается, что катер был разработан силами конструкторского бюро Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Аппарат предназначен для патрулирования мелководной зоны акватории в любых метеоусловиях. Также «КиберБоат-330» оснастили ракетно-пулеметным модулем.

Сообщается, что беспилотник оборудован новейшими системами технического зрения, расхождения с препятствиями и поддержкой курса. Запись всей телеметрии осуществляется с помощью солнечных батарей. Это позволяет платформе перемещаться либо под управлением оператора, либо самостоятельно в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2021» представили уникальный тренажер для подготовки водителей судов. Он имитирует различные процессы маломерных кораблей. Посетители и участники Армейских международных игр в Подмосковье могут добраться до места их проведения на бесплатных автобусах, передает телеканал «360».