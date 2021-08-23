Неожиданные маневры подлодки ВМФ РФ у берегов США застали врасплох американских военных

Вашингтон, 23 августа. Странные маневры российской подлодки у берегов США застали врасплох американских военных, пишут обозреватели американского портала The National Interest.

Военные чиновники США давно с тревогой наблюдают за растущими возможностями Военно-морского флота РФ. В Пентагоне уверены, что лишь Россия обладает ресурсами и необходимым менталитетом для противостояния с Соединенными Штатами. Активность российских судов каждый раз заставляет американских генералов нервничать, но неожиданный маневр субмарины ВМФ РФ у берегов Аляски поверг их в ужас, приводит статью NI издание «ПолитРоссия».

«Одна из российских подлодок даже имела наглость выйти на поверхность посреди кучки рыболовецких судов и фактически выпустила оттуда ракету», — говорится в публикации.

Ситуация озадачила экспертов американского издания. В The National Interest полагают, что маневры российских военных в северных широтах не случайны. В последние годы значение морских арктических маршрутов растет. Это полезно для экономики РФ, что и объясняет интерес Москвы к региону.

Ранее, как сообщает телеканал «360», военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему ВМФ РФ представляет реальную угрозу для кораблей НАТО. При этом китайские аналитики уверены, что Россия смогла направить Западу грозный сигнал своими морскими маневрами.