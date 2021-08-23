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Египет закрыл границу с сектором Газа из-за накала ситуации в регионе
Весь мир
Египет закрыл границу с сектором Газа из-за накала ситуации в регионе
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Газа, 23 августа. Египет приостановил работу пункта пропуска Рафах на границе с сектором Газа после столкновений 22 августа возле стены между Израилем и автономией и последовавших за этим авиаударов по объектам ХАМАС.

Каир расценил случившееся как резкую эскалацию напряженности и принял решение закрыть КПП по соображениям безопасности. Представители руководства страны сообщили, что сроки возобновления работы пункта пропуска пока неизвестны. При этом ряд должностных лиц на условиях анонимности сообщили Associated Press, что данный шаг был предпринят также в целях давления на руководство ХАМАС для принуждения его к соблюдению перемирия.

В свою очередь, представитель движения Айяд аль-Бозум заявил, что египетские власти оповестили лидеров группировки о закрытии КПП и две стороны сейчас поддерживают контакт, чтобы в ближайшем будущем возобновить пограничное сообщение.

«Закрытие контрольно-пропускного пункта усугубляет гуманитарный кризис внутри сектора Газа. Надеемся, что переход вернется к работе как можно скорее», — заявил он журналистам.

Несколько сотен палестинцев 21 августа в ходе марша в память о поджоге мечети Аль-Акса в 1969 году попытались прорваться через стену на границе сектора Газа и Израиля, атаковав при этом охранявших ее солдат. В ответ те открыли огонь и применили средства для разгона беспорядков. В ходе столкновений получили травмы не менее 45 жителей автономии, также был тяжело ранен один израильский военнослужащий. Затем Тель-Авив в рамках ответных действий нанес серию авиационных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Эти события вызвали резкий рост напряженности, поставив под угрозу срыва результаты мирного соглашения, достигнутого после 11-дневного вооруженного конфликта между движением и Израилем в мае текущего года. В течение нескольких месяцев по окончании боевых действий Тель-Авив постепенно ослаблял наложенные на сектор Газа ограничения ради сохранения стабильности. Последними из шагов в этом направлении были открытие КПП Керем Шалом для провоза разрешенных товаров и въезда палестинских бизнесменов и соглашение о доставке финансовой помощи семьям от Катара.

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израиль египет сектор газа
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