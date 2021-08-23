Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 18:06
18:06
Весь мир
Минобороны Алжира на фоне утечек Pegasus укрепит потенциал цифровой разведки
18:05
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Волгоградом
18:05
Шоу-бизнес
«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим
18:03
Общество
Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC
17:59
Общество
Водитель внедорожника разозлил жителей Крыма своим поведением вблизи Севастополя
17:57
Спорт
«Какую функцию они несут?»: Нурмагомедов раскритиковал присутствие ринг-герлз в MMA
17:56
Общество
Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений
17:54
Политика
Путин выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам с королем Иордании
17:53
Политика
«Это сознательная работа»: Шугалей о попытках Запада вбить клин между Россией и миром
17:52
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 68 долларов за баррель
Все новости

Власти ЦАР получат средства на восстановление аграрного сектора
Весь мир
Власти ЦАР получат средства на восстановление аграрного сектора
www.facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 23 августа. Международный фонд сельского хозяйства (FIDA) одобрил выдачу Центральноафриканской Республике 12 млрд франков КФА.

В первую очередь финансирование призвано помочь стране с осваиванием саванны под сельскохозяйственные нужды. В рамках эксперимента проект запустят в четырех городах на юго-западе ЦАР.

Стратегия подразумевает не только материальную поддержку, но и курирование повышения продуктивности сектора со стороны сотрудников FIDA. Они намерены передать опыт и наработки эффективного выращивании культур центральноафриканским фермерам.

План правительства состоит в том, что уже к 2024 году проблема продовольственной безопасности, вызванная кризисами и пандемией коронавируса, будет практически полностью решена.

Ранее власти пообещали помочь работникам сельскохозяйственной отрасли, пострадавшим от действий боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сотрудники аграрной сферы получат 145 млрд франков КФА на восстановление плантаций и закупку необходимого инвентаря.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти ЦАР получат средства на восстановление аграрного сектора
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru