Власти ЦАР получат средства на восстановление аграрного сектора

Банги, 23 августа. Международный фонд сельского хозяйства (FIDA) одобрил выдачу Центральноафриканской Республике 12 млрд франков КФА.

В первую очередь финансирование призвано помочь стране с осваиванием саванны под сельскохозяйственные нужды. В рамках эксперимента проект запустят в четырех городах на юго-западе ЦАР.

Стратегия подразумевает не только материальную поддержку, но и курирование повышения продуктивности сектора со стороны сотрудников FIDA. Они намерены передать опыт и наработки эффективного выращивании культур центральноафриканским фермерам.

План правительства состоит в том, что уже к 2024 году проблема продовольственной безопасности, вызванная кризисами и пандемией коронавируса, будет практически полностью решена.

Ранее власти пообещали помочь работникам сельскохозяйственной отрасли, пострадавшим от действий боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Сотрудники аграрной сферы получат 145 млрд франков КФА на восстановление плантаций и закупку необходимого инвентаря.