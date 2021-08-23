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Медики нашли расчлененный труп в подъезде дома во Владивостоке

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:24
Происшествия
Медики нашли расчлененный труп в подъезде дома во Владивостоке
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Владивосток, 23 августа. Сотрудники скорой помощи наткнулись на труп в целлофановом пакете. Он лежал в подъезде жилого дома.

На теле, по предварительной версии, было обнаружено несколько ножевых ранений. Рядом с убитым найдены заточка со следами крови, а на углу дома — ножницы.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. По подозрению задержана 50-летняя ранее не судимая женщина. Корреспондент ФАН связался с дежурной частью полиции, там информацию подтвердили. По факту обнаружения тела идет проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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