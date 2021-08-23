Правозащитники требуют выдать сбежавшего в Париж экс-главу Нацсобрания ЦАР

Банги, 23 августа. Гражданское движение Talitha Koum опубликовало обращение, в котором осудило бегство бывшего председателя Национального собрания Абу Карима Мекасуа. Ранее он покинул Центральноафриканскую Республику и скрылся во Франции.

«Главные враги ЦАР — собственные сыновья и дочери, дестабилизирующие нашу страну по приказу известных иностранных держав ради удовлетворения мелких корыстных интересов. Случай Мекасуа является типичным примером тех соотечественников, которым республика дала все, а они из-за врожденной неблагодарности служили негативным силам и врагам нации», — заявил председатель организации Блез Дидасьен Косимачи.

Общественники обратили внимание на то, что давно подозревали экс-главу Национальной ассамблеи в преступлениях:

«Мы всегда осуждали хитрости и дьявольские маневры Мекасуа и его активную поддержку вооруженных групп «Коалиции патриотов за перемены» Франсуа Бозизе. Он был замешан во всех заговорах и подлых ударах по режиму президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, против которого выступал, заручившись поддержкой чадских наемников».

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Члены организации уверены, что беглеца необходимо вернуть из Франции и осудить в соответствии с законами страны:

«Делом Мекасуа должны заниматься в Центральноафриканской Республике. Это позволит доказать причастность Парижа к провокациям и дестабилизации обстановки. Как говорится, закон суров, но это закон».

Ранее под подозрения в связях с радикалами попала дочерняя компания французского алкогольного магната. Организацию обвиняют в финансировании боевиков Бозизе.