Путин выразил озабоченность ситуацией в Афганистане Москва не собирается вмешиваться в конфликт на территории Афганистана или выступать посредником между его сторонами, поскольку это чревато новой гражданской войной. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в формате видеоконференции и была посвящена непростой ситуации в южноазиатской республике. Лидеры стран-участниц организации — Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Армении — выразили обеспокоенность тем, что запрещенная в России группировка «Исламское государство» сохраняет сильные позиции в Афганистане и готова вербовать новых адептов через Интернет по отработанной ранее схеме. В связи с этим российский лидер подчеркнул необходимость координации усилий Совета безопасности ООН и G20 в решении острого афганского вопроса.

Кремль назвал форум «Крымская платформа» антироссийским president.gov.ua / Офис Президента Украины В Кремле назвали саммит «Крымская платформа» антироссийским мероприятием, недружественным Москве. Инициированный Киевом форум собрал в украинской столице представителей 44 стран и международных организаций ради лоббирования на мировой арене темы о принадлежности полуострова. В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что Незалежная предпримет все возможные шаги для «возвращения Крыма в свой состав и совместной евроинтеграции». Риторику главы государства поддержали и другие ораторы, чьи заявления оказались не менее нелепыми, учитывая мнение самих крымчан. В 2014 году в результате законного всенародного референдума жители республики практически единогласно поддержали воссоединение полуострова с Россией. Президент Владимир Путин объявил вопрос по Крыму «закрытым окончательно».