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Эстония открыла памятник «лесным братьям». События дня
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Путин выразил озабоченность ситуацией в Афганистане

Москва не собирается вмешиваться в конфликт на территории Афганистана или выступать посредником между его сторонами, поскольку это чревато новой гражданской войной. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в формате видеоконференции и была посвящена непростой ситуации в южноазиатской республике. Лидеры стран-участниц организации — Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Армении — выразили обеспокоенность тем, что запрещенная в России группировка «Исламское государство» сохраняет сильные позиции в Афганистане и готова вербовать новых адептов через Интернет по отработанной ранее схеме. В связи с этим российский лидер подчеркнул необходимость координации усилий Совета безопасности ООН и G20 в решении острого афганского вопроса.

Кремль назвал форум «Крымская платформа» антироссийским

Эстония открыла памятник «лесным братьям». События дня
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

В Кремле назвали саммит «Крымская платформа» антироссийским мероприятием, недружественным Москве. Инициированный Киевом форум собрал в украинской столице представителей 44 стран и международных организаций ради лоббирования на мировой арене темы о принадлежности полуострова. В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что Незалежная предпримет все возможные шаги для «возвращения Крыма в свой состав и совместной евроинтеграции». Риторику главы государства поддержали и другие ораторы, чьи заявления оказались не менее нелепыми, учитывая мнение самих крымчан. В 2014 году в результате законного всенародного референдума жители республики практически единогласно поддержали воссоединение полуострова с Россией. Президент Владимир Путин объявил вопрос по Крыму «закрытым окончательно».

Россия осудила установку памятника «лесным братьям» в Эстонии

Эстония открыла памятник «лесным братьям». События дня
wikipedia.org  / Skatīt licenci

Посольство России в Эстонии резко осудило установку памятника «лесным братьям» в Выруском уезде. Об этом говорится в распространенном заявлении дипмиссии. 
«Попытки фальсифицировать историю, предать забвению подлинных героев — спасителей Европы и мира не только оскорбляют живущих в России и Эстонии ветеранов Красной Армии, но и, как можно убедиться, служат питательной средой для националистов, ксенофобов и радикалов всех мастей», — говорится в сообщении.
В современной толерантной Эстонии «лесные братья», или «национальные партизаны», официально признаны героями. При этом Таллин не отрицает, что это националистическое бандподполье возникло еще летом 1941 года — сразу же после вступления на эстонскую землю гитлеровской армии. В последнее время в России были рассекречены документы о чудовищных преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области, где приспешники вермахта беспощадно уничтожали целые села.

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