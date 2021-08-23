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Экспорт авокадо поможет танзанийцам победить нищету
Весь мир
Экспорт авокадо поможет танзанийцам победить нищету
pixabay.com  / 

Додома, 23 августа. Фонд частного сектора Танзании (TPSF) рассказал о пользе авокадо для экономики государства.

Экспорт экзотического фрукта к 2021 году занимает 0,4% рыночной доли во всем мире. Быстрорастущий продукт выгодно отличается тем, что его можно выращивать практически в любой точке республики.

Ученый Танзанийского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Дауд Мбонго рассказал о преимуществах культуры:

«Главное — расположить плантацию на высоте 400–2500 метров над уровнем моря. Мы занимаем третье место по производству культуры на континенте, сразу после Кении и Южно-Африканской Республики.

Однако по экспорту мы обгоняем всех. Я считаю, правительству стоит задуматься о разработке улучшений данной сферы, так как сейчас реализован далеко не весь потенциал фрукта. Кроме того, часть рынка мы теряем из-за ошибок фермеров, портящих продукт».

Ранее министр сельского хозяйства Танзании рассказал, какие усилия власти прилагают для борьбы с нелегальным отловом рыбы. Также он обратился к браконьерам и пообещал, что наказание настигнет каждого из них.

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