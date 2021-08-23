Только президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин сможет защитить нашу страну от проникновения боевиков после фиаско, которое потерпели Соединенные Штаты в Афганистане. Об этом в комментарии ФАН заявил российский политик, депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Выступая в воскресенье перед активистами, Путин рассказал, что после провала США в Афганистане кое-кто вынашивает планы направить потоки афганских беженцев в Россию. Президент сразу предупредил: такой сценарий для нашей страны неприемлем — под видом беженцев могут проникнуть боевики, и тогда у нас появится риск вновь пережить ужасы, связанные с терроризмом, с которыми сталкивалась Россия в 1990-х — начале 2000-х.

Только действия Путина обеспечивают защиту нашей страны от внешней угрозы, подчеркнул Сергей Вострецов.

«Россия точно не полезет в Афганистан. Мы никогда не повторим ошибок, допущенных коммунистами во времена Советского Союза, когда было принято ошибочное решение о вводе в эту страну ограниченного контингента наших войск. Это была огромная ошибка, которая слишком дорого нам обошлась», — напомнил Вострецов.

Путин в своем выступлении выразил мнение абсолютного большинства россиян, которые не хотят войны. И не только на нашей территории — это даже не обсуждается, но и в сопредельных странах — в непосредственной близости от наших границ. Авторитет и влияние российского президента так высоки, что даже через сопредельные с Россией страны террористам из Афганистана не удастся пробраться на нашу территорию, уверены политологи и эксперты.

В беседе с ФАН Вострецов напомнил, что Путин имеет огромный опыт борьбы с терроризмом. Он был в частности накоплен в борьбе с террористической угрозой на Северном Кавказе и в Сирии, где с помощью российских военных удалось сломить хребет «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1 запрещено на территории РФ).

«Именно наш президент не допустил разрастания оттуда террористической угрозы, в том числе на нашу страну. Не позволил превратить Сирию в очаг мирового терроризма. Россия могла бы туда не вмешиваться, если бы Запад не играл там свою игру, потакая терроризму, — отметил политик. — Но мы не могли не откликнуться на просьбу о помощи, исходящую от законных сирийских властей. Если бы мы не помогли, там была бы такая же ситуация, как в Афганистане и в Ливии».

Что касается Афганистана, то там Россия не будет вмешиваться, убежден Вострецов.

«Американцы для Афганистана были внешними, чужими силами. То, что там происходит по вине США, — это очень трагично. Но нам не нужно ввязываться ни в какие внешние конфликты. Теперь Афганистан сам решит, куда ему идти. К сожалению, пока сил, которые могли бы стать гарантией нормального развития этой страны, еще не видно», — говорит он.

Политика Путина гарантирует, что Россия не будет втянута в боевые действия, как это произошло в советские времена, подчеркнул Вострецов.

kremlin.ru / Администрация президента России

Нынешние коммунисты, наследники Коммунистической партии Советского Союза, некогда всесильной КПСС, до сих пор оправдывают ввод советских войск в Афганистан. Это наводит экспертов на размышления: не хотят ли они повторить прошлое? Но для нашего президента неприемлема неоправданная гибель российских военных. Тем более — втягивание России в войны, добавил эксперт.

«Посмотрите, чем кончилась попытка США навязать Афганистану военной силой западные ценности, — продолжил Сергей Вострецов. — То, что мы увидели там, — это в чистом виде отмывка американских денег. Они там отмыли триллионы долларов под видом «помощи». Воруют огромные суммы, выкачивают из других стран ресурсы, а потом отмывают наворованное через военные действия», — подчеркнул Вострецов.

Политики и эксперты, анализируя выступление Путина и его усилия по сохранению мира и стабильности, подчеркивают, что только политика нашего президента гарантирует россиянам безопасность, спокойствие и уверенность в будущем. Это как раз то, чего хотят люди, которым не нужны ни революции, ни внутренние и внешние потрясения, ни тем более войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.