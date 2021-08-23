Создатель ноутбуков увидел конкурента Intel в российском процессоре «Эльбрус»

Защищенные промышленные ноутбуки на базе отечественного процессора «Эльбрус» не уступают по показателям аналогичным устройствам, оснащенным процессором Intel. Об этом ФАН рассказал инженер научно-производственного объединения «Техника-Сервис» Игорь Соловьев на площадке «Армии-2021».

Сотрудник предприятия сообщил, что их компьютеры и периферийные устройства собираются в России, однако компоненты для большей части аппаратов импортные, их локализация минимальна. При этом компания работает преимущественно с нейтральными странами, что позволяет избежать прямого влияния санкций.

«С американцами действительно есть серьезные проблемы, причем совершенно нелепые, — подчеркнул собеседник ФАН. — Они пытаются зарубить гражданские проекты, и речь идет даже не о санкциях, а о некорректных попытках экономического давления. Но если такие условия есть, то в них надо работать. Санкции существуют давно, Советский Союз всегда находился под ними. Кроме того, проблемы возникают только тогда, когда идут прямые поставки».

Соловьев уточнил, что у ноутбуков научно-производственного объединения уровень локализации гораздо выше, чем у остальной продукции предприятия.

«Мы выпустили первые ноутбуки на отечественных процессорах «Эльбрус», — рассказал инженер. — Важно отметить, что это не «Байкал», созданный на базе архитектуры британской компании, а полностью российская разработка. Учитывая, что Intel практически достиг своего пика, «Эльбрус» вполне может догнать его».

НПО «Техника-Сервис» было создано в 1991 году. Первостепенной задачей компании является производство промышленных ноутбуков, планшетных и карманных ПК, периферийных устройств, отличающихся максимальной надежностью и выдерживающих самые тяжелые условия эксплуатации, включая воздействие ударов, вибрации, дождь, пыль, повышенные и пониженные температуры.

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