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Социолог Максим Шугалей поделился методами решения проблемы лесных пожаров в России
Общество
Социолог Максим Шугалей поделился методами решения проблемы лесных пожаров в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 августа. Социолог Максим Шугалей прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России. По мнению ученого, следует сосредоточиться на предотвращении стихийного бедствия.

Такую тактику Шугалей считает более предпочтительной, чем борьбу с природными пожарами, когда они уже возникли. Социолог уверен, что, несмотря на стабилизацию пожарной обстановки во многих регионах страны, расслабляться не стоит. Мнением Максима Шугалея делится «ПолитЭксперт».

«На территории страны еще порядка 150 очагов возгораний, горит больше миллиона гектаров леса. Тюменская, Иркутская, Архангельская, Нижегородская области, Карелия, Республика Башкортостан и, конечно, Якутия, где ситуация пока хуже всего», — заявил ученый.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подчеркнул, что в тушении пожаров задействованы все — сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители. По мнению социолога, в сложившейся ситуации виновата прежде всего нехватка финансирования.

«Во многих регионах не хватает техники как наземной, так и воздушной. И это надо исправлять», — пояснил Шугалей.

Ученый также добавил, что в сферу охраны лесных богатств следует возвращать лесничества. По мнению Максима Шугалея, регионам «нечем тушить пожары», а недофинансированность охраны лесных угодий является проблемой федерального уровня.

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социолог лесные пожары ФЗНЦ шугалей
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