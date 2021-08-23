Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 18:05
18:05
Происшествия
Автомобильный мост обрушился под Волгоградом
18:05
Шоу-бизнес
«Не собирается возобновлять музыкальную деятельность»: менеджер рассказала о планах МакSим
18:03
Общество
Супермен может сменить ориентацию в новых комиксах DC
17:59
Общество
Водитель внедорожника разозлил жителей Крыма своим поведением вблизи Севастополя
17:57
Спорт
«Какую функцию они несут?»: Нурмагомедов раскритиковал присутствие ринг-герлз в MMA
17:56
Общество
Поставки «Спутника V» позволили Венгрии задуматься о снятии ограничений
17:54
Политика
Путин выразил надежду на обмен мнениями по наиболее острым вопросам с королем Иордании
17:53
Политика
«Это сознательная работа»: Шугалей о попытках Запада вбить клин между Россией и миром
17:52
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 68 долларов за баррель
17:51
Происшествия
Дело возбудили против избившего сироту воспитателя социального центра в Петербурге
Все новости

Молодая жена Александра Цекало готовится к рождению первенца

  /   Обновлено: 23 августа 2021 17:07
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало готовится к рождению первенца
Pr Scr instagram.com

Москва, 23 августа. Художница Дарина Эрвин ждет рождения ребенка в браке с продюсером Александром Цекало. Модель в модном наряде похвасталась перед фанатами округлившимся животом.

Продюсер Александр Цекало наслаждается браком с молодой художницей Дариной Эрвин, несмотря на критику за внушительную разницу в возрасте. Однако знаменитости счастливы вместе и уже готовятся к пополнению. Об этом художница сообщила в Instagram без лишних слов: об интересном положении стало понятно по заметно округлившемуся животу Эрвин.

Примечательно, что долгожданная беременность стала первой для Дарины Эрвин, в то время как для Цекало ребенок станет четвертым. Артист также воспитывает дочерей Еву и Александру и сына Михаила. Кого именно ждет пара, неизвестно. Звезды все еще не прокомментировали счастливое событие. Однако ранее СМИ писали, что пара долгое время мечтала о ребенке и даже ходила на парную терапию в прошлом году. Продюсер не рассказывал, что стало причиной походов к психологу, однако пресса уверена, что это было связано с вопросами подготовки к рождению малыша.

Недавно продюсер Илья Авербух в очередной раз стал отцом. Фигурист показал трогательное фото с супругой Лизой Арзамасовой, которое было сделано во время ее выписки из роддома.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Александра Цекало готовится к рождению первенца
дети цекало эрвин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru