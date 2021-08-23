Молодая жена Александра Цекало готовится к рождению первенца

Москва, 23 августа. Художница Дарина Эрвин ждет рождения ребенка в браке с продюсером Александром Цекало. Модель в модном наряде похвасталась перед фанатами округлившимся животом.

Продюсер Александр Цекало наслаждается браком с молодой художницей Дариной Эрвин, несмотря на критику за внушительную разницу в возрасте. Однако знаменитости счастливы вместе и уже готовятся к пополнению. Об этом художница сообщила в Instagram без лишних слов: об интересном положении стало понятно по заметно округлившемуся животу Эрвин.

Примечательно, что долгожданная беременность стала первой для Дарины Эрвин, в то время как для Цекало ребенок станет четвертым. Артист также воспитывает дочерей Еву и Александру и сына Михаила. Кого именно ждет пара, неизвестно. Звезды все еще не прокомментировали счастливое событие. Однако ранее СМИ писали, что пара долгое время мечтала о ребенке и даже ходила на парную терапию в прошлом году. Продюсер не рассказывал, что стало причиной походов к психологу, однако пресса уверена, что это было связано с вопросами подготовки к рождению малыша.

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