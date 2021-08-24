Экс-игрок «Зенита» рассказал, спасет ли российский футбол отмена лимита на легионеров

В настоящий момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. На поле могут выходить все заявленные легионеры одновременно.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков предложил рассмотреть вопрос об отказе от лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу. По его словам, предложенные изменения должны коснуться самого подхода к лимиту.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, но тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», — указал он.

У данной нормы есть как сторонники, так и противники. Выступающие за отмену лимита говорят о том, что это поможет спасти российский чемпионат, поскольку в последнее время на мировой арене отечественные клубы показывают не самый лучший результат. Другие — что это убьет чемпионат, поскольку менее богатые клубы не смогут конкурировать с более финансово успешными командами.

Чтобы разобраться в ситуации, Федеральное агентство новостей связалось с вице-президентом Федерации футбола Ленинградской области, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, экс-игроком «Зенита» Алексеем Игониным.

«Уже есть много мнений по этому поводу. Но нет никаких гарантий. Если мы говорим о сборной, то от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мне кажется, что к отказу от лимита на легионеров не готовы ни инфраструктура, ни клубы, которые сегодня существуют за счет государственного бюджета. Не очень понятно, каким образом они будут использовать возможность приобретения в неограниченном количестве легионеров. Получится простая история: те клубы, у которых есть деньги и желание, сильно прибавят в качестве за счет иностранных игроков. Но как это повлияет на сборную?» — задался вопросом эксперт.

Собеседник ФАН далее добавил, что российские футболисты сегодня могут просто оказаться не готовыми к такой конкуренции.

«Конкуренция должна быть на протяжении достаточно длительного времени. У нас футболистов, которые показывают результат, начиная с детских команд, таскают за руку как родного ребенка, чтобы не дай Бог с ним ничего плохого не случилось, пытаясь довести его до команды РПЛ. Насколько они готовы к этой конкуренции? Я думаю, большое количество футболистов просто с этим не справится. И, конечно, их явно не прибавится в количественном качестве. Со временем, может», — сообщил он.

Алексей Игонин отметил, что даже в топовых футбольных лигах мира есть лимит на легионеров.

«Если посмотреть, что сегодня происходит в мировом и европейском футболе, то можно увидеть, что во всех топ-5 лигах существует лимит на легионеров. В свое время — в начале 2000-х — УЕФА хотел ввести общеевропейский лимит на легионеров. Единственное, почему союзу не удалось это сделать, — законодательство Европейского союза. Даже УЕФА пришло к такому выводу, чтобы не потерять лицо условного испанского и португальского футбола. В какой-то части, наверное, это была неплохая идея. Поэтому выверенный, грамотно почитанный лимит — польза, но не для клуба с маленькими финансовыми возможностями», — резюмировал Игонин.

Тренерский штаб национальной сборной России под руководством Валерия Карпина определился с финальным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам первенства мира 2022 года.