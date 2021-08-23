«Я верю в правосудие»: миротворцы ООН попытались купить молчание отца убитого в ЦАР ребенка

Банги, 23 августа. Журналисты взяли интервью у отца ребенка, убитого миротворцами ООН на мирной демонстрации против бесчинств сотрудников многопрофильной миссии организации (МИНУСКА) в ЦАР.

«Все началось со смертельного ДТП в Бриа. Мы узнали, что миротворцы ООН убили еще одного нашего соотечественника и вышли на митинг. Нас было очень много. Видимо, сотрудники МИНУСКА испугались и открыли по нам огонь. Одна из пуль забрала жизнь моей дочери.

Позже члены руководства миссии нашли меня, но вместо извинений они с ходу попытались агитировать меня на клевету. По их словам, мне следовало записать видеообращение, в котором я обвиняю русских в убийстве ребенка. Моего ребенка, понимаете? Мне пообещали 2,5 млн франков КФА, если я это сделаю.

Но я отказался от подлого предложения, чтобы не порочить светлую память о дочери и честь российских инструкторов. После этого мне предложили никому ничего не рассказывать за 1,5 млн франков. Я не взял грязные деньги и попытался сообщить всем о произошедшем инциденте», — поделился подробностями Джума-Махамат Салет.