Королева Елизавета оказалась хитрее или почему Сассекские поменяли курс

Лондон, 23 августа. Принц Гарри и Меган Маркл очевидно нашли баланс между семейными распрями, пандемией и разборками в СМИ.

Герцоги уверены, что такое положение дел их полностью устраивает. Но таким ли они видели свое будущее? Сложив официальные обязанности, они вызвали шквал недоумения среди многих. Сейчас их действия по-прежнему многим непонятны.

По мнению автора биографии Сассекских, Омида Скоби, неожиданные изменения были в их намеченном курсе.

«Самым сложным для них было сделать первые шаги в сторону отступления от их королевских ролей», — уверен соавтор книги «В поисках свободы: Гарри и Меган».

Об этом эксперт сообщил в беседе с журналистами People. По его мнению, это было труднее, чем они могли себе представить, но в их головах все было спланировано.

Скобчи считает, что пара поначалу попыталась усидеть на двух стульях, оставаясь одновременно в королевской семье и выполняя свои официальные предназначения. Но королеве такой подход совершенно не понравился, и ее можно понять.

«Они пытались найти путь к компромиссу. Но позволило бы это им обрести тот уровень счастья и безопасности, который у них есть сегодня? Скорее всего, нет», — отмечает эксперт.

Омид Скоби намекнул, что постоянные согласования частных решений герцога и герцогини с дворцом, скорее всего, превратились бы в жесточайшие испытания.

Королева понимала это и отвернула предложение внука и его возлюбленной, поставив их тем самым перед выбором: либо быть частью семьи, либо отправиться в свободное плавание.

Выбрав второй вариант, Гарри и Меган теперь зарабатывают на публике. У них немало контрактов с различными корпорациями. Они консультируют людей по разным вопросам, а также занимаются благотворительностью.

По мнению королевского специалиста, нынешний период в жизни Сассекских можно назвать периодом «процветания». Кто знает, возможно, и для Виндзоров это утверждения является справедливым. Ведь теперь у них не будет необходимости постоянно сверяться с действиями четы, которая считает королевские устои пережитком прошлого.

«Все сработало наилучшим образом. Только сейчас они нашли жизнь, которая поддерживает их интересы и позволяет им сосредоточиться на вещах, которые для них важны», — заключил Омид.

Ранее младший сын королевы Елизаветы II раскрыл свое отношение к Гарри и Меган.