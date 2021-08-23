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Академик Антонов предсказал конец Украины из-за санкций в отношении России
Политика
Академик Антонов предсказал конец Украины из-за санкций в отношении России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 23 августа. Запретительная методика может приблизить конец Украины. Об этом высказался вице-президент Петровской академии наук, замглавы «Российского белорусского братства» Андрей Антонов.

Эксперт выступил на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эфир посвятили 30-летию независимости Украины. Антонов ответил на вопрос, чего добилось киевское руководство за эти годы, а также объяснил, чем обернется санкционная политика в отношении России.

По мнению академика, действия президента Украины Владимира Зеленского говорят о бессилии. Сильный человек не будет идти по пути запрещения, а начнет разрешать ситуацию в рамках правового поля.

«Ведь невозможно навязывать одну точку зрения в обществе, разумный плюрализм должен присутствовать. Эти запретительные меры будут способствовать отторжению властных структур обществом Украины и они будут приближать ее конец. На штыках можно держать не длительное время», — подчеркнул вице-президент Петровской академии наук.

Эксперт также ответил на вопрос о запасе прочности Украины. Антонов уверен, что он не такой большой. Санкционная методика противоречит общественным интересам украинцев и их желанию нормально взаимодействовать с Россией.

На Украине ранее заблокировали ряд российских СМИ, информирует НСН. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал соответствующий указ. Президент также заявил, что Киев проиграл информационную войну за Крым.

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