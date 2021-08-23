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Стоимость стали на внутреннем рынке России устремилась вниз
Экономика
Стоимость стали на внутреннем рынке России устремилась вниз
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Москва, 23 августа. Экспортные пошлины начали влиять на стоимость стали в РФ.

Стальной прокат начал дешеветь в России. Цены на продукцию данного сегмента стали падать к середине последнего месяца лета. Отмечается, что трейдеры получили скидки до 10% от ключевых отечественных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Очевидно, что после получения скидок конечные покупатели тоже приобретут товар по сниженной цене. Корректировки на рынке начались после 1 августа, когда в России стали действовать экспортные пошлины на сталь. Теперь компании-трейдеры заинтересованы в том, чтобы избавиться от дорогостоящих запасов стали.

Эксперты считают, что колебания цен достигнут 30%, по этой причине новая волна удешевления должна захлестнуть сектор осенью. Предполагается, что невысокие темпы уменьшения цен могут положительно повлиять на прибыль металлургических предприятий, ведущих свою основную деятельность на рынке РФ.

Антидемпинг в отношении России сохраняют и в Евросоюзе. Так, Европейская комиссия пролонгировала действие пошлин, регламентирующих импорт стальной продукции из РФ, а также Китая. Соответствующие рестрикции действуют еще с 2016 года.

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сталь экспортные пошлины снижение цен
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