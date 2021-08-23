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Большинство клубов РПЛ выступили против отмены лимита на легионеров
Спорт
Большинство клубов РПЛ выступили против отмены лимита на легионеров
pixabay.com

Москва, 23 августа. Представители 12 из 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против отмены лимита на легионеров, за высказались четыре клуба.  

В ходе дискуссии на прошедшей видеоконференции представители всех клубов высказывались касательно реформ в российском чемпионате, все приводили свои аргументы касательно лимита на иностранных игроков.

«Есть те, кто за. Есть те, кто против. «Рубин» — за отмену лимита. Кто-то постепенно за, у всех свои комментарии», — передает ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что в целом за отмену лимита на легионеров, с различными нюансами и комментариями, высказались четыре клуба российского чемпионата.

Ранее в понедельник глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС выступил с предложением отказаться от лимита на легионеров.

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футбол рфс лимит легионеры рпл
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