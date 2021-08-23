Новые штрафы могут появиться в России для крупного бизнеса

Москва, 23 августа. Минэкономразвития России разработало систему штрафов для компаний и физлиц, деятельность которых связана с выбросом парниковых газов.

По данным газеты «Ведомости», министерство хочет прописать в КоАП ответственность за непредоставление или нарушение правил подачи отчетности о выбросах парниковых газов, а также за искажение соответствующей информации. Для компаний с массой выбросов CO2 более 150 тысяч тонн штрафы планируется ввести с 2023 года, а через два года — для эмитентов выбросов с массой выше 50 тысяч тонн.

При первом нарушении размер штрафа составит 50-75 тысяч рублей для физлиц, 100-250 тысяч для индивидуальных предпринимателей и 100-500 тысяч для компаний. В случае повторного нарушения наказание составит 150 тысяч рублей для граждан, 500 тысяч для ИП и 1 млн для юрлиц.

По мнению авторов инициативы, суммы штрафов должны быть внушительными, так как под их действие будут попадать в основном крупные компании. Минэкономразвития подчеркивает, что наказание не должно быть «незаметным» для большого бизнеса, связанного с парниковыми выбросами, передает «ФедералПресс».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ранее предложил внедрить в РФ добровольную систему учета углеводородных выбросов. Он также заявил о необходимости добиться учета поглощающей способностей российских лесов на международном уровне.