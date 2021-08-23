Лондон, 23 августа. Президент России Владимир Путин считает необходимым найти пути для диалога с новым руководством Афганистана, считают пользователи Сети из Великобритании.

Комментаторы раскрыли тайный посыл в словах главы государства о регионе. Заявление Путина вызвало восхищение у британцев. Пользователи Сети ознакомились с материалом одной из газет, процитировавшей президента. Мнение российского лидера о необходимости для Запада прекратить «навязывать внешние ценности» Кабулу нашло отклик у читателей в интернете.

В Сети обратили внимание на мудрость позиции президента России, предполагающей коммуникацию с новым руководством Афганистана. Запад вечно пытается навязать собственное мнение другим государствам, игнорируя местные традиции и культуру, добавили в интернете.

Ранее в МИД России сочли неактуальным вопрос отправки отечественного военного контингента в Афганистан, передает «Национальная служба новостей». Замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов указал на противоречие подобного шага с интересами страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на обеспокоенность Москвы в связи с событиями в Кабуле. Однако Россия не намерена вмешиваться в дела Афганистана, подчеркивал он.