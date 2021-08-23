«Это сознательная работа»: Шугалей о попытках Запада вбить клин между Россией и миром

Западные спецслужбы будут пытаться вбить клин между Россией и другими странами постоянно, вне зависимости от происходящих в мире событий. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ФАН поделился российский ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

На фоне происходящего в Афганистане, где неделю назад власть захватили талибы («Талибан»1 признан в РФ террористической организацией и запрещен), участились русофобские выпады на постсоветском пространстве. Есть основания полагать, что они могут быть связаны с многолетней целенаправленной работой западных спецслужб против нашей страны.

«Я не думаю, что Афганистан как-то сыграл [роль]. У них есть попытка вбить клин постоянно — есть Афганистан, нет Афганистана. К этой попытке создать вокруг нас такой «пояс неприязни» я отношусь так. Столько усилий тратится — почему? Потому что боятся. Пускай боятся. Мы справимся и с этим тоже», — рассуждает социолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

В сложившейся ситуации России необходимо вести взвешенную политику и четко отвечать на происходящее, считает Максим Шугалей. И, конечно, при этом оказывать помощь гражданам, которые пострадали от русофобских ударов.

«Это точно попытка — это видно. Когда одновременно в разных странах происходит такое давление на русских, [то очевидно] оно просто так не появилось, то есть это сознательная работа. Я не думаю, что, если бы не было Афганистана, ее бы не было. Они будут использовать любую попытку, будь то Олимпийские игры, ситуация в Афганистане или что-нибудь еще, чтобы давить на нас», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Шугалей указал на неспособность Запада победить Россию. Ученый уверен, что из-за неспособности действовать против страны напрямую западные силы пытаются оказать давление даже через спорт, что подтверждают недавние летние Олимпийские игры в Токио.

1 Организация запрещена на территории РФ.