Без поддержки обречены: каковы перспективы антиталибского сопротивления в Панджшере

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло в осаду афганскую провинцию Панджшер, находящуюся под контролем сил сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим. При этом талибы объявили о желании решить конфликт мирным путем и призвали к диалогу. В настоящий момент они ведут переговоры с находящимся в Панджшерском ущелье Амруллой Салехом — бывшим вице-президентом и формальным руководителем Афганистана в соответствии с конституцией.

Коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, почему в Панджшере образовалось движение вооруженного сопротивления талибам, что кроется за их призывами к мирному урегулированию и чем может закончиться назревающее военное столкновение в регионе.

Беспрепятственный захват Кабула талибами 15 августа привел к одномоментному устранению существовавшего государственного механизма Афганистана. Лидеры правительственных органов просто разбежались, а армейские части сложили оружие и либо сдались, либо присоединились к толпам беженцев, направившихся в сторону ближайшей границы.

Через два дня — 17 августа — мир узнал о формировании отрядов сопротивления талибам в провинции Панджшер — чрезвычайно сложной горной местности в 63 километрах от Кабула при населении в 140 тысяч человек, преимущественно таджиков и хазарейцев. Об отказе сложить оружие заявил Ахмад Масуд-младший — сын Ахмада Шаха Масуда, который в 90-х годах возглавлял «Северный Альянс» и успешно оборонял Панджшерское ущелье от «Талибана».

Федеральное агентство новостей /

К нему присоединились вице-президент Амрулла Салех, министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади, некоторые подразделения бывшей афганской армии и спецназа. Вместе с таджико-хазарейским ополчением общая численность данных сил находится в пределах десяти тысяч человек.

Вместе с этим Масуд обратился к внешнему миру с призывом оказать ему содействие поставками оружия, боеприпасов и других необходимых товаров. По непроверенной информации, 23 августа был установлен воздушный мост между Панджшером и Таджикистаном, при помощи которого посредством вертолетов осуществлена доставка первой партии вооружений.

Тем временем новые власти Афганистана попросили российских дипломатов в Кабуле передать сопротивлению «политический сигнал» о готовности решить конфликт мирным путем. Параллельно с этим «Талибан» беспрерывно стягивает силы к мятежной провинции, и уже сейчас можно говорить о ее полноценной блокировке.

По мнению Алексея Леонкова, ополченцы Панджшера вряд ли готовы поверить миролюбивым заявлениям талибов. Их риторика претерпела изменения, однако говорить о полном отказе от прежних методов и принципов пока рано. Было бы наивным полагать, что талибы радикально пересмотрели отношение к своим врагам в один момент — после взятия Кабула.

В связи с этим, как сообщает собеседник ФАН, и связано возникновение вооруженного сопротивления в Панджшере. Складывающиеся события все больше напоминают ситуацию 1996-2001 годов, когда в северных провинциях возникло антиталибское движение моджахедов «Северный Альянс».

Чем же в таком случае объясняется стремление талибов вступить в диалог с Панджшером? Дело в том, что радикалы могут оттягивать время для получения подкреплений: им уже удалось осадить провинцию, но ресурсов для штурма пока что не хватает. Как только они придут к выводу, что смогут зачистить регион, смысл переговоров для них отпадет.

По мнению эксперта, сопротивление талибам будет лишь нарастать, так как люди, которые не смогли покинуть Афганистан через границу или через аэропорт Кабула, оказались один на один с новыми реалиями.

Одной из главных проблем сопротивления является недостаток вооружений, в связи с чем Масуд и обратился за помощью к Западу и соседям по региону. Леонков считает, что первыми, кто должен оказать содействие Панджшеру, должны быть США.

С другой стороны, кто еще может помочь? Эксперт отмечает, что окружающие страны находятся в двояком положении, так как Афганистан под управлением проамериканского правительства Ашрафа Гани практически не сотрудничал со своими соседями. Отсутствуют налаженные добрососедские экономические или военно-технические отношения.

Шанс на подобное развитие событий есть, считает эксперт. Прежде всего, сопротивлению нельзя ассоциировать себя со свергнутым правительством Гани, которое полностью себя скомпрометировало и лишилось авторитета.

К моменту взятия Кабула количество боевиков «Талибана» находилось в пределах 100 тысяч человек. Столь небольшая по меркам 37-миллионной страны группировка одержала победу благодаря поддержке местного населения, однако нельзя утверждать, что афганцы сохранят подобный уровень лояльности радикалам.

Дело в том, что абсолютное большинство местных жителей выступило на стороне ультрарелигиозной организации не из-за разделения ее идей, а из-за усталости от присутствия американцев, которые на протяжении 20 лет насаждали чуждые ультралиберальные ценности, а также из-за коррумпированности госструктур при Гани. Талибы выступили с претензией на изгнание иноземцев и марионеточного правительства, в результате чего завоевали народную поддержку.

????????????????????️‍????| Homophobic #Taliban official orders the US Embassy to leave, by equating this expulsion with kicking out the #LGBT out of #Afghanistan.



????????️‍????| On several occasions, #NATO troops would raise Gay Pride flags in Afghanistan during Pride month, to the consternation of locals. pic.twitter.com/qBkoIPom8q