Без поддержки обречены: каковы перспективы антиталибского сопротивления в Панджшере

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) взяло в осаду афганскую провинцию Панджшер, находящуюся под контролем сил сопротивления во главе с Ахмадом Масудом-младшим. При этом талибы объявили о желании решить конфликт мирным путем и призвали к диалогу. В настоящий момент они ведут переговоры с находящимся в Панджшерском ущелье Амруллой Салехом — бывшим вице-президентом и формальным руководителем Афганистана в соответствии с конституцией.

Коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, почему в Панджшере образовалось движение вооруженного сопротивления талибам, что кроется за их призывами к мирному урегулированию и чем может закончиться назревающее военное столкновение в регионе.

Панджшерский львенок

Беспрепятственный захват Кабула талибами 15 августа привел к одномоментному устранению существовавшего государственного механизма Афганистана. Лидеры правительственных органов просто разбежались, а армейские части сложили оружие и либо сдались, либо присоединились к толпам беженцев, направившихся в сторону ближайшей границы.

Через два дня — 17 августа — мир узнал о формировании отрядов сопротивления талибам в провинции Панджшер — чрезвычайно сложной горной местности в 63 километрах от Кабула при населении в 140 тысяч человек, преимущественно таджиков и хазарейцев. Об отказе сложить оружие заявил Ахмад Масуд-младший — сын Ахмада Шаха Масуда, который в 90-х годах возглавлял «Северный Альянс» и успешно оборонял Панджшерское ущелье от «Талибана».

«Сегодня я пишу из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам моего отца вместе с бойцами моджахедов, которые готовы снова сразиться с талибами. «Талибан» — это проблема не только афганского народа. Под его контролем Афганистан, без сомнений, станет эпицентром радикального исламистского терроризма», — заявил Масуд.

Федеральное агентство новостей /

К нему присоединились вице-президент Амрулла Салех, министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади, некоторые подразделения бывшей афганской армии и спецназа. Вместе с таджико-хазарейским ополчением общая численность данных сил находится в пределах десяти тысяч человек.

Вместе с этим Масуд обратился к внешнему миру с призывом оказать ему содействие поставками оружия, боеприпасов и других необходимых товаров. По непроверенной информации, 23 августа был установлен воздушный мост между Панджшером и Таджикистаном, при помощи которого посредством вертолетов осуществлена доставка первой партии вооружений.

Тем временем новые власти Афганистана попросили российских дипломатов в Кабуле передать сопротивлению «политический сигнал» о готовности решить конфликт мирным путем. Параллельно с этим «Талибан» беспрерывно стягивает силы к мятежной провинции, и уже сейчас можно говорить о ее полноценной блокировке.

Хитрость салафитов

По мнению Алексея Леонкова, ополченцы Панджшера вряд ли готовы поверить миролюбивым заявлениям талибов. Их риторика претерпела изменения, однако говорить о полном отказе от прежних методов и принципов пока рано. Было бы наивным полагать, что талибы радикально пересмотрели отношение к своим врагам в один момент — после взятия Кабула.

В связи с этим, как сообщает собеседник ФАН, и связано возникновение вооруженного сопротивления в Панджшере. Складывающиеся события все больше напоминают ситуацию 1996-2001 годов, когда в северных провинциях возникло антиталибское движение моджахедов «Северный Альянс».

«Если бы «Талибан» держал свои слова и выполнял бы свои обещания, то, может быть, не было бы такого резкого противодействия со стороны населения Афганистана, которое осознает, что ему теперь жить с такими новыми правителями», — считает Леонков.

Чем же в таком случае объясняется стремление талибов вступить в диалог с Панджшером? Дело в том, что радикалы могут оттягивать время для получения подкреплений: им уже удалось осадить провинцию, но ресурсов для штурма пока что не хватает. Как только они придут к выводу, что смогут зачистить регион, смысл переговоров для них отпадет.

«Им нужно внести сумятицу и сказать: «Мы вас трогать не будем, давайте договариваться». Им нужно потянуть время, подтянуть силы, и когда они подтянут эти силы к Панджшерскому ущелью и будут уверены, что смогут взять его, тогда все эти договоренности, которые они сейчас предлагают, не будут стоить и выеденного яйца», — констатирует аналитик.

Исход противостояния

По мнению эксперта, сопротивление талибам будет лишь нарастать, так как люди, которые не смогли покинуть Афганистан через границу или через аэропорт Кабула, оказались один на один с новыми реалиями.

Одной из главных проблем сопротивления является недостаток вооружений, в связи с чем Масуд и обратился за помощью к Западу и соседям по региону. Леонков считает, что первыми, кто должен оказать содействие Панджшеру, должны быть США.

«Байден заявил, что они «потому не помогают, что никто в Афганистане не хочет сражаться за свободу». Вот появились люди, которые хотят сражаться за свободу, значит, поддержку нужно оказывать им. Но что-то американцы не торопятся», — рассуждает собеседник ФАН.

С другой стороны, кто еще может помочь? Эксперт отмечает, что окружающие страны находятся в двояком положении, так как Афганистан под управлением проамериканского правительства Ашрафа Гани практически не сотрудничал со своими соседями. Отсутствуют налаженные добрососедские экономические или военно-технические отношения.

«Поэтому ситуация у них, конечно, печальная, опасная, так как количество вооружений, которое у них есть, ограничено. Большая часть оружия и военной техники досталась «Талибану», а сколько его есть в Панджшере — думаю, недостаточно для ведения длительных боевых действий. Если сопротивление никто не будет поддерживать, то оно обречено. Единственный его шанс — если весь Афганистан восстанет против «Талибана», — утверждает аналитик.

Weapons of US army seized by Taliban pic.twitter.com/s62MSGlW18 — Mac Thimmaiah ???????? (@mac_thimmaiah) August 16, 2021

Шанс на подобное развитие событий есть, считает эксперт. Прежде всего, сопротивлению нельзя ассоциировать себя со свергнутым правительством Гани, которое полностью себя скомпрометировало и лишилось авторитета.

«Если же сопротивление найдет лозунги и выдвинет систему ценностей, созвучные ожиданиям населения Афганистана, — не только пуштунам, таджикам, узбекам, хазарейцам — то оно на свою сторону привлечет большинство», — сообщил Леонков.

Правое дело

К моменту взятия Кабула количество боевиков «Талибана» находилось в пределах 100 тысяч человек. Столь небольшая по меркам 37-миллионной страны группировка одержала победу благодаря поддержке местного населения, однако нельзя утверждать, что афганцы сохранят подобный уровень лояльности радикалам.

Дело в том, что абсолютное большинство местных жителей выступило на стороне ультрарелигиозной организации не из-за разделения ее идей, а из-за усталости от присутствия американцев, которые на протяжении 20 лет насаждали чуждые ультралиберальные ценности, а также из-за коррумпированности госструктур при Гани. Талибы выступили с претензией на изгнание иноземцев и марионеточного правительства, в результате чего завоевали народную поддержку.

????????????????????️‍????| Homophobic #Taliban official orders the US Embassy to leave, by equating this expulsion with kicking out the #LGBT out of #Afghanistan.



????????️‍????| On several occasions, #NATO troops would raise Gay Pride flags in Afghanistan during Pride month, to the consternation of locals. pic.twitter.com/qBkoIPom8q — Terror Alarm (@terror_alarm) August 15, 2021

Каким бы ни был исход надвигающегося военного столкновения в Панджшере, оно станет показательным как для окружающих стран с точки зрения надежности слов талибов, так и для афганцев в качестве примера противодействия новой власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.