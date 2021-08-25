Массовая гибель уток в Ростове: расследование ФАН

Не первый раз ФАН поднимает вопрос экологии в Ростовской области: мертвая рыба, выброс мусора, а теперь и массовая гибель уток в черте города на реке Темерник, о которой заговорили неделю назад. Как только фотографии мертвых птиц появились в Сети, региональные СМИ и общественники забили тревогу. ФАН разобрался в проблеме.

Экологические предпосылки

Первые сообщения о гибели птиц появились в социальных сетях 14 августа текущего года. Тогда, как мы сообщали ранее, мертвых птиц обнаружили жители СНТ «Импульс», которые предположили, что это произошло в результате сброса нечистот с очистных сооружений ЖК «Суворовский».

У «Коммунальной энерго-сервисной компании» (КЭСК), обслуживающей этот микрорайон, есть свой коллектор, никак не относящийся к городским коммунальным сетям. Учредитель компании — застройщик ВКБ, который еще на старте строительства района отказался от услуг «Ростовского водоканала» и решил самостоятельно решать вопросы инфраструктуры.

Однако коллектор уже успел зарекомендовать себя как сооружение, которое может нанести урон окружающей среде. Чего только стоит июльская поломка, о которой сообщал ФАН, когда во время проведения работ была повреждена канализационная трасса. В результате аварии нечистоты попали в окружающую среду, а на место выехали специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Макс Чуев

Как рассказывал ФАН, в начале лета в минприроды области заявили, что им удалось договориться с представителями КЭСК. Нарушители признали свою вину по поводу сбросов в Темерник и пообещали решить проблему. Был разговор и о модернизации очистных сооружений, а также о компенсации ущерба. После этого о проблеме КЭСК временно забыла, но массовая гибель уток заставила жителей СНТ, расположенных поблизости, увидеть в очистных сооружениях настоящую угрозу.

Официальные версии

В водоеме было найдено около десятка мертвых птиц. Местные жители сачками доставали их из воды, некоторые утки были еле живые.

«Двух полуживых уток я взял домой. Созвонился с орнитологом зоопарка, купили лекарства и стали его давать птицам. Но, увы, было уже поздно, у всех птиц парализовало конечности. А вот по первым трем уткам, которых взял мужчина, живущий по соседству, история еще не закончилась: у него умерла только одна утка, другие две живы», — рассказал местный житель Роман Мильченко.

Свидетели отмечали, что вода в реке потемнела, птицы вели себя странно и были будто парализованы. На место прибыли специалисты министерства природы и экологии, они взяли пробы воды и провели ряд исследований. 18 августа появилась первая официальная информация о гибели птиц.

«Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории завершили исследование проб погибших уток, найденных на реке Темерник 14 августа. Отравление птиц химическими веществами не подтверждено. Грипп птиц в пробах не выявлен», — отметили в сообщении.

Также эксперты ведомства говорят, что на реке были найдены погибшие рыбы, другие птицы, рептилии и насекомые, поэтому необходимо провести дополнительные обследования погибших крякв, в том числе на заболевания, характерные для них.

официальный сайт Минприроды Ростовской области / Неизвестен

Когда жители садоводческого товарищества услышали официальный ответ регионального надзорного органа, они удивились.

«Как же так? Мы же им говорили вместе с жителями Звездного о заморе рыбы до произошедшего с утками ровно за два дня. Мы готовы с ними лично встретиться и сказать все в глаза. Они вместе с нами собирали этих мертвых уток. Могу даже имена специалистов минприроды назвать, они представлялись нам и показывали свои удостоверения на видео», — делится Роман Мильченко.

ФАН обратился в управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия, но там заявили, что нужно задавать все вопросы представителям министерства природы и экологии, отметив, что работа экспертов продолжается.

20 августа региональное минприроды сделало новое заявление, которое практически повторило предыдущее.

«После обращений жителей ДНТ «Импульс» о гибели уток-крякв в реке Темерник инспекторы министерства природных ресурсов и экологии области выехали на место и зафиксировали факт гибели трех погибших особей. Был собран биоматериал для проведения исследований, в ходе которых должна быть установлена причина гибели птиц. После лабораторных исследований грипп птиц в пробах не выявлен. В течение двух дней специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории будут исследовать пробы, чтобы исключить отравление химическими веществами», — заявили в ведомстве.

В этих же числах в СМИ региона стала распространяться информация, что предположения о гибели уток от сбросов очистных сооружений ЖК не соответствуют действительности.

официальный сайт Минприроды Ростовской области / Неизвестен

Ссылаясь на мнения различных экспертов, региональные СМИ сделали упор на то, что гибель птиц произошла только в одном месте, а выше и ниже по течению реки утки живы. В минприроды пояснили, что в настоящее время отрабатываются две версии произошедшего: первая связана с лихорадкой Западного Нила, вторая — с цветением сине-зеленых водорослей. Никаких аварий в этот период на очистных сооружениях не происходило, а для очистки воды там используют не химию, а активный ил.

Водоросли или лихорадка?

Лихорадка Западного Нила, как оказалась, распространена в Ростовской области. Чтобы выяснить, действительно ли это так, мы обратились к кандидату биологических наук, доценту кафедры зоологии ЮФУ Алексею Тихонову.

«Замор птицы вполне мог произойти по причине болезни. Птиц я не видел и могу говорить только опираясь на факты, доступные в Сети. Лихорадку Западного Нила часто приносят перелетные птицы, чаще всего это бакланы, но утки, вероятно, могли заболеть. Хотя чаще всего этим болеют колониальные птицы. Дурная идея, конечно, брать их домой и пытаться ухаживать, так как человек тоже болеет этим видом лихорадки, насколько я знаю, возможен летальный исход. Вообще брать руками больных диких животных я не советую, так как болячек очень много. Это могут быть как паразитарные, так и вирусные инфекции. Знаете, я соглашусь с официальной версией минприроды. Была бы массовая гибель, там бы все погибло: и рыба, и беспозвоночные животные. Я по разным каналам качаю информацию и поддерживаю связь со многими, кто держит диких птиц в домашних условиях. Практика показывает, что птицы погибают и анализы взятого биоматериала информируют о лихорадке Западного Нила. Сегодня это распространенная ситуация, она будет продолжаться до тех пор, пока летают комары, выполняя функцию переносчиков. Скажем так, болезнь птицы вполне вероятна. Могут быть и другие варианты — цветение водорослей или банально птицы наелись отравленного зерна, прилетели к СНТ и яд подействовал», — рассказал Алексей Тихонов.

Как пояснил эксперт, инкубационный период лихорадки может составлять всего 15 минут, при условии попадания вируса в кровь.

официальный сайт Минприроды Ростовской области / Неизвестен

Цветение водорослей — одна из приоритетных версий ЧП. Две утки, которых взяли к себе жители СНТ, выжили. Неравнодушные люди связались с ростовским зоопарком и показали птиц орнитологу. Пройдя недельный курс лечения, утки полностью восстановились, их выпустили в ближайший водоем.

Орнитолог зоопарка Татьяна Клемешева отметила, что можно предположить, что это было токсическое отравление в результате цветения водорослей.

«За 25 лет практики я неоднократно встречала водоплавающих птиц, у которых наступала парализация конечностей и летальный исход в результате отравления продуктами цветения сине-зеленых водорослей. Для птиц этот продукт очень токсичен. Мы прокололи уколы, и птички поправились. Жители забрали их и выпустили в водоем недалеко от зоопарка», — поделилась орнитолог.

На момент написания статьи от минприроды Ростовской области официального заключения не поступило. ФАН будет следить за развитием событий.