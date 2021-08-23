Скончался бывший министр природы России

Москва, 23 августа. Экс министр природы России, известный российский геолог Виктор Орлов умер в возрасте 81 года, сообщает Минприроды РФ. Причины его смерти не названы.

В ведомстве сообщают, что Орлов награжден несколькими государственными наградами за свою деятельность. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством», благодарность президента России, «Заслуженный геолог РСФСР», «Почетный разведчик недр», Государственная премия и многие другие.

Минприроды выразило соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Виктора Петровича Орлова. В сообщении говорится, что министр был профессионалом своего дела, а также прекрасным человеком.

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