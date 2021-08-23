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Актерам театра под управлением Меньшикова грозит увольнение по статье за прогулы
Общество
Актерам театра под управлением Меньшикова грозит увольнение по статье за прогулы
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 23 августа. Скандал между частью актерской труппы театра имени Ермоловой, попавшей под сокращение, и руководством продолжает разрастаться. Только теперь за это дело взялся директор театра Сергей Кузоятов, решив оградить художественного руководителя Олега Меньшикова от нападок со стороны актеров.

После того как актеры отказались получать уведомления о сокращении, за дело возьмутся серьезно и пропущенные на работе дни актерам зачтут как прогулы, рассказал ФАН источник в театре.

«У театра есть внутренний устав, который всем известен. Актеры обязаны приходить на работу, независимо от того, заняты они сегодня в постановке или нет. Естественно, раньше смотрели на это сквозь пальцы — многие вообще не появлялись в театре. Сейчас ситуация иная. Театр вышел с каникул, руководство по закону обязано уведомить о сокращении, но уведомлять некого — найти попавших в список невозможно, чтобы вручить уведомление. На работу они не приходят. Сроки сокращения оттягиваются. Руководство приняло решение в случае дальнейшего такого поведения актеров ставить им прогулы в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — рассказал собеседник агентства.

Актерам театра под управлением Меньшикова грозит увольнение по статье за прогулы
pixabay.com  / PD

По данным источника, решение о сокращении было принято давно, и не только среди актеров. В список попали представители практически  всех профессий, даже заместитель директора. И это никак не связано с якобы отсутствием денег. Такую реформу было принято решение провести, чтобы убрать лишние ставки, то есть людей, которые фактически не работали, при этом получали зарплату.

Ранее ФАН сообщал, что актеры готовы обратиться в суд на Олега Меньшикова. Они намерены отстаивать свое право на продолжение работы в театре, которому многие отдали по 40 лет жизни.

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театр меньшиков
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