Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново

Иваново, 23 августа. Ивановская транспортная прокуратура рассказала подробности по факту инцидента с вертолетом санитарной авиации на посадочной площадке вблизи Ивановской больницы.

По предварительным данным, в 14:12 вертолет вылетел из аэропорта Иваново «Южный» в областную клиническую больницу. При приземлении летательный аппарат получил повреждения шасси и винта. На борту воздушного судна находился экипаж из двух человек без пациентов. Пострадавших нет.

Надзорный орган проверит все обстоятельства. Пилотов вертолета вызвали на допрос. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.