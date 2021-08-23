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Происшествия
Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново
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Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново

  /   Обновлено: 23 августа 2021 16:30
Происшествия
Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Иваново, 23 августа. Ивановская транспортная прокуратура рассказала подробности по факту инцидента с вертолетом санитарной авиации на посадочной площадке вблизи Ивановской больницы.

По предварительным данным, в 14:12 вертолет вылетел из аэропорта Иваново «Южный» в областную клиническую больницу. При приземлении летательный аппарат получил повреждения шасси и винта. На борту воздушного судна находился экипаж из двух человек без пациентов. Пострадавших нет.

Надзорный орган проверит все обстоятельства. Пилотов вертолета вызвали на допрос. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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