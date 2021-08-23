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Вячеслав Зайцев хочет распрощаться со своим помощником на фоне скандалов в Доме моды
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев хочет распрощаться со своим помощником на фоне скандалов в Доме моды
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 23 августа. Известный модельер Вячеслав Зайцев хочет распрощаться со своим помощником Расулом Ахмедовым. Звезда не намерен работать в Доме моды с ним.

Тяжелобольной Зайцев на протяжении трех недель проходил курс реабилитации. Для него было волнительно оставлять Дом моды без своего чуткого руководства. На прошлой неделе модельер посетил свою «кузницу» и был недоволен атмосферой.

«Создалось такое впечатление, что народ расслабился. Кое-кто стал на работу опаздывать. Но не всех я там был рад видеть», — сказал модельер, добавив, что Ахмедову он заявил о нежелании работать вместе.

Все силы Зайцева и его команды направлены на то, чтобы вывести Дом моды из кризиса. По словам дизайнера, его сын Егор вместе с талантливым художником Галиной Крючковой работают над новой коллекцией. После курса реабилитации кутюрье намерен вернуться к работе, пишет kp.ru.

Уже несколько лет Вячеслав Зайцев борется с тяжелым заболеванием, выявленным у него в 2016 году. Проблемы со здоровьем вынудили звезду отказаться от телепроектов и сократить работу в Доме моды. Некоторое время назад вокруг «детища» дизайнера было множество скандалов. В частности, говорилось, что у Дома моды Зайцева огромные долги.

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