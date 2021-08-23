«Дом Маклецкого» не стал проводить спонсируемый Фондом Генриха Белля тренинг

Филиал Музея истории Екатеринбурга — центр городских практик «Дом Маклецкого» — превратился в площадку, где проходят идеологические мероприятия различных сомнительных и откровенно антироссийских движений. По согласованию с городским управлением культуры с 27 по 29 августа там планировалось провести тренинг-интенсив для молодых журналисток и журналистов «Это было в новостях» сетью молодежных независимых проектов «Пространство Политика», финансируемой немецкой неправительственной организацией (НПО), подозреваемой во вмешательстве во внутренние дела РФ. Однако после того, как СМИ обратили внимание на организаторов и стоящие за ними структуры, мэрия отменила ивент.

Обработка молодых журналистов

На мероприятие по «обучению» российских журналистов ранее обратил внимание Telegram-канал «УралLive». Более того, данное событие анонсировал сайт «Культура Екатеринбурга», являющийся официальным ресурсом администрации города. Позднее новость о мероприятии с данного ресурса была удалена.

«В ходе первого тренинга проекта в Екатеринбурге участники научатся распознавать фейк-ньюс и полуправду, узнают о способах верификации информации и принципах правильной работы с источниками, поймут, как при работе с информацией не стать заложником собственных когнитивных искажений», — говорилось на сайте.

Там же предлагалось подать электронную заявку для участия, для чего нужно было перейти по прикрепленной ссылке.

/ Prt Scr

Цепочка ведет к немецкой НПО

Организатором тренингов выступал запущенный в 2018 году и представленный в ряде крупнейших российских городов проект «Пространство Политика». Его целью является якобы развитие культуры диалога и плюрализма мнений.

vk.com/eto_bylo_ekb / Prt Scr

Материальную поддержку «Пространству Политика» оказывает немецкий Фонд имени Генриха Белля и патроны, о чем говорится на сайте. Данная НПО связана с левой партией ФРГ «Союз 90/Зеленые», открыто пропагандирует демократические ценности, выступает за укрепление Германией связей с США, гендерное равенство, активно продвигает интересы ЛГБТ-движения. В июле текущего года фонд требовал посредством депутата Европарламента Сергея Лагодинского остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». В России парламентарий работает еще с 2002 года и проявляет небывалый интерес к различным сферам, включая политику и экономику.

Фонд Генриха Белля уже имеет предупреждение со стороны комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На НПО обратил внимание 13 апреля 2021 года председатель ведомства Василий Пискарев в ходе встречи с послом ФРГ в Москве Гезой Андреасом фон Гайром. По его словам, комиссия и компетентные органы внимательно наблюдают за деятельностью этой неправительственной организации на территории РФ, и к ней имеются обоснованные претензии.

Площадка в Екатеринбурге

Центр городских практик «Дом Маклецкого» неоднократно становился площадкой для подобного рода тренингов. Филиал екатеринбургского Музея истории часто используется для проведения различных мероприятий, в рамках которых, например, обсуждались разнообразные тематики, велся идеологический дискурс.

«Наша миссия — создание среды для формирования осознанного сообщества, которое готово менять мир вокруг себя», — говорится на сайте центра.

/ Prt Scr

Однако не все проводимые на этой площадке встречи можно отнести к культурным мероприятиям. Так, в 2019 и в минувшем году музей предоставлял помещение левой политической организации «Российское социалистическое движение» (РСД), которая была сформирована в 2011 году в результате слияния ряда социалистических объединений и аффилирована зарубежной троцкистской структурой «Четвертый интернационал».

/ Prt Scr

Члены РСД неоднократно принимали участие в незаконных акциях, в том числе организованных командой осужденного оппозиционера Алексея Навального. В отношении некоторых были возбуждены уголовные дела за хулиганство и прочие нарушения. Один из активистов движения из Ижевска Дмитрий Морозов в мае 2020 года проверялся правоохранителями по статье об оправдании терроризма после его заявлений, сделанных на митинге в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).

/ Prt Scr

Также в филиале Музея истории Екатеринбурга проводит мероприятия организация «Стигма», целью которой является борьба с домашним насилием. Ее координатором является экс-руководитель местного штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Ирина Норман.

/ Prt Scr

На встречах члены «Стигмы» регулярно пропагандируют феминистские взгляды. Организация также активно выступает в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, вокруг которого уже несколько лет продолжается острая полемика. Многие россияне считают, что законопроект негативно отразится на отечественном институте брака, и называют его антисемейным.

Координатор «Стигмы» Ирина Норман по-прежнему продолжает собирать донаты. Только теперь активистка выпрашивает не на нужды экстремистской структуры Навального, а на создание тематических стрит-арт объектов и стикеры.

/ Prt Scr

Подобные мероприятия, организуемые при поддержке зарубежных НПО, могут использоваться для пропаганды чуждых российскому обществу ценностей и обсуждения планов по вмешательству во внутренние дела РФ.

Ранее ФАН просил признать «Кавказский узел» и Григория Шведова иноагентами.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.