Гостям форума «Армия-2021» показали уникальных роботов-подводников

Кубинка, 23 августа. Роботизированные подводные комплексы были представлены гостям Международного военно-технического форума «Армия-2021» 23 августа в Кубинке.

На мероприятии состоялась выставка уникальных роботов-подводников и техники для освоения шельфа. Представленное оборудование является учебно-тренировочным. Корреспонденты ФАН поделились видеороликом с места событий.

Показанный в конце видео красный подводный аппарат «Витязь» является автономным и предназначается для сверх глубоководных погружений. Масса необитаемого робота-подводника составляет 5,7 тонны. Он способен погружаться на глубину до 12 тысяч метров.

Кроме этого, во время форума «Армия-2021» показали уникального досмотрового робота. Его создали ученики 9-10 классов. Также концерн «Калашников» представил новый пистолет-пулемет для спецназовцев, передает телеканал «360».