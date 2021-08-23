Минкультуры создаст группу для контроля ситуации в Театре Ермоловой

Москва, 23 августа. Общественный совет при Министерстве культуры России разберется в ситуации с массовым сокращением актеров в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Для выяснения обстоятельств будет создана специальная группа, которая напрямую займется вопросом увольнения артистов. Об этом сообщил заместитель председателя общественного совета при Минкультуры Александр Швейдель.

«В ближайшее время мы на собрании сформируем группу общественного контроля, что поможет пристально разобраться в ситуации столь непростой, чтобы помочь людям, скажем так, восстановить справедливость», — отметил он во время пресс-конференции уволенных артистов.

Швейдель отметил, что в министерстве получили заявление артистов, в котором описаны все неправомерные действия, которые совершались со стороны администрации театра в их адрес.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами отметил, что знаком с происходящим в Театре Ермоловой лишь из статей в СМИ. Он подчеркнул, что Кремль не будет вмешиваться в действия руководства и призвал за консультацией обратиться в Минкультуры.