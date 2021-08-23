«Ливерпуль» в письме к EFA объяснил отказ отпускать Салаха на матч отбора ЧМ-2022

Ливерпуль, 23 августа. Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором сообщила о решении «Ливерпуля» не отпускать форварда Мохамеда Салаха в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022.

В EFA отметили, что руководство английского клуба принесло извинения за невозможность отпустить 29-летнего Салаха в национальную команду для участия в матчах с Анголой и Габоном.

«В письме говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавирусной инфекции в мире, из-за которых игроки из ряда государств будут вынуждены отправиться на принудительный карантин после возвращения в Англию», — сообщает пресс-служба EFA.

Сборная Египта примет Анголу 2 сентября, после чего отправится на гостевой матч с Габоном. «Ливерпуль» разрешит Салаху сыграть с Габоном, поскольку это государство находится в желтом списке.

Ранее сообщалось, что матч отборочного турнира к мундиалю между сборными Украины и Казахстана могут перенести в другую страну из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Нур-Султане.