Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 16:34
16:33
Экономика
Стал известен средний размер зарплаты жителей Петербурга
16:29
Шоу-бизнес
Алена Яковлева вспомнила, как отец оставил семью ради Райкиной
16:28
Армия
Специальный тренажер для стрельбы из АК-74 установили в павильоне форума «Армия-2021»
16:27
Весь мир
Банды Гаити согласились на перемирие, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения
16:27
Шоу-бизнес
Жена Александра Панайотова раскрыла секрет счастливой жизни с артистом
16:27
Общество
Депутат Валуев поддержал идею Беглова о создании госприютов для животных
16:27
Политика
Польша стала для Запада изгоем вместо России
16:27
Происшествия
Пассажир «Сапсана» умер по пути в Москву
16:25
Общество
Аксенов жестко высказался по поводу результатов проведения «Крымской платформы»
16:24
Происшествия
Вертолет санавиации повредил шасси при жесткой посадке под Иваново
Все новости

«Ливерпуль» в письме к EFA объяснил отказ отпускать Салаха на матч отбора ЧМ-2022
Спорт
«Ливерпуль» в письме к EFA объяснил отказ отпускать Салаха на матч отбора ЧМ-2022
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Ливерпуль, 23 августа. Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором сообщила о решении «Ливерпуля» не отпускать форварда Мохамеда Салаха в сборную на отборочные матчи ЧМ-2022.

В EFA отметили, что руководство английского клуба принесло извинения за невозможность отпустить 29-летнего Салаха в национальную команду для участия в матчах с Анголой и Габоном.

«В письме говорилось о мерах предосторожности, применяемых в Англии для противодействия распространению коронавирусной инфекции в мире, из-за которых игроки из ряда государств будут вынуждены отправиться на принудительный карантин после возвращения в Англию», — сообщает пресс-служба EFA.

Сборная Египта примет Анголу 2 сентября, после чего отправится на гостевой матч с Габоном. «Ливерпуль» разрешит Салаху сыграть с Габоном, поскольку это государство находится в желтом списке.

Ранее сообщалось, что матч отборочного турнира к мундиалю между сборными Украины и Казахстана могут перенести в другую страну из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусом в Нур-Султане.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Ливерпуль» в письме к EFA объяснил отказ отпускать Салаха на матч отбора ЧМ-2022
ливерпуль чм-2022 салах
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru