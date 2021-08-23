Врачам психбольницы грозит увольнение за избиение пациентки в Ярославле

Ярославль, 23 августа. Департамент здравоохранения региона устанавливает все подробности инцидента с избиением женщины врачами медучреждения.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Ольга Силина сообщила ФАН, что после информации о случившемся у сотрудников взяли объяснительные.

«После выяснения деталей естественно они будут наказаны по всей строгости закона. Им грозит как минимум увольнение по статье», — рассказала Силина.

Этой историей также заинтересовалась и прокуратура области, о реакции регионального следкома в депздраве пока ничего неизвестно.

Все произошло в лифте жилого дома, где проживает женщина. Ей потребовалась психиатрическая помощь, поэтому на место вызвали специализированную бригаду. По пути следования к автомобилю санитары жестоко избили пострадавшую. По факту случившегося проводится проверка. Подробности устанавливаются.