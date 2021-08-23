Дочь Юрия Яковлева объяснила, почему не общалась со звездой «Иронии судьбы»

Москва, 23 августа. Известная актриса Алена Яковлева рассказала об отношениях со звездой фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она объяснила, почему почти не общалась со знаменитым отцом.

Актер Юрий Яковлев оставил свою возлюбленную, когда та была беременной. В связи с занятостью и другой семьей артист практически не уделял времени дочери.

«Я выросла без его пристального внимания, потому что, когда мне было восемь лет, мама вышла замуж за другого. А в 12 лет мы уехали в Германию. Поэтому так сложилась жизнь, что я не очень его видела», — поделилась воспоминаниями артистка.

В студии программы «Судьба человека» Яковлева рассказала, что в первый класс пошла за ручку с родным отцом. В учебном заведении нужно было сдавать творческий конкурс, а она на тот момент сильно шепелявила. Благодаря помощи советского актера она поступила в элитную школу. Звезда «Склифосовского» призналась, что всю жизнь воспринимала Яковлева больше как великого актера, чем как отца.

«Я не воспринимала его как папу. Больше как выдающегося артиста. Когда мне говорили, что я дочка Яковлева, то сердце сжималось», — слова актрисы приводит портал Teleprogramma.pro.

В разговоре с ведущим программы Борисом Корчевниковым артистка рассказала и о тяжелом периоде жизни. Звезда вспомнила о смерти новорожденного брата.