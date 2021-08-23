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Четыре религиозные организации признаны нежелательными в России

  /   Обновлено: 23 августа 2021 16:32
Общество
Четыре религиозные организации признаны нежелательными в России
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 23 августа. Сразу несколько религиозных организаций в России признаны нежелательными по решению Генпрокуратуры.

Как сообщается на сайте ведомства, в перечень вошли две литовские и две украинские организации.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих неправительственных организаций», — говорится в сообщении.

Так, нежелательными признаны международное христианское движение «Новое поколение», Евангельская христианская церковь «Новое поколение», духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение Международный библейский колледж «Новое поколение».

Ранее Генпрокуратура разобралась с задержкой выдачи жилья сиротам в Саратовской области. Как сообщили в ведомстве, объемы финансирования этих программ в регионе выросли до 1,7 млрд рублей после их вмешательства.

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