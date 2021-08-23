Семьи с детьми до трех лет в России могут претендовать на шесть пособий

Москва, 23 августа. Министерство труда РФ перечислило пособия, которые могут получить некоторые семьи с детьми.

Согласно информации из официального аккаунта Минтруда России в соцсети Instagram, российские семьи, в которых есть дети до трех лет, имеют право на получение шести различных пособий.

Основной вид государственной поддержки, которую могут получить семьи — это материнский капитал. В случае, если первый ребенок в семье был рожден до 1 января прошлого года, а второй родился после указанной даты, то объем пособия будет достигать 639 431 рубля.

Помимо этого, россияне могут оформить пособие по беременности и родам. Оно равняется 100% средней зарплаты, полученной в году, предваряющем оформление льготы. Когда ребенок рождается, то государство предоставляет семье 18 004 рубля. В случае, если рождается несколько детей, то поддержка распространяется на каждого.

Еще три пособия касаются помощи в уходе за детьми и относятся к тем ситуациям, когда уровень доходов семьи невысок. Так, если возраст ребенка не превышает полутора лет, то семье предоставляется поддержка каждый месяц. Также, на детей до трех лет ежемесячно даются деньги, если в семье два ребенка, но доход одного из членов семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Шестая выплата осуществляется при рождении третьего ребенка и следующих детей. Государство выплачивает ее, пока детям не исполнится три года.

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